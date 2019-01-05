玩耍时常愣住，警惕癫痫

癫痫（俗称“羊角风”）已经成为我国神经科仅次于头痛的第二大常见病，其人群发病率是5‰~7‰，临床表现为反复发作的肌肉抽搐、意识、感觉及情感等方面短暂异常，1/3的患者为 14 岁以下孩子。

为何孩子的发病率高？致病种子可能在母胎中已形成。孕妇怀孕时，工作或生活环境太差，空气憋闷缺氧；怀孕早期，孕妇感冒、发烧等，都可增大宝宝患癫痫的风险。另外，宝宝在子宫里有脐带绕颈、出生时难产造成的缺氧都是宝宝患癫痫的重要因素。严重者一出生后就马上发作，轻者 3~5 岁时才出现第一次癫痫发作。

癫痫的危害性很大：1.危害儿童心理健康。癫痫发病较为明显，对心理很脆弱的孩子来说，无疑会承受来自疾病和外界的双重压力，轻则引发焦虑、恐惧等情绪障碍，重则悲观厌世、性格改变、自暴自弃。2. 影响智力发育。据调查，儿童癫痫患者中一部分有不同程度的智力障碍。癫痫发作越早，发作越频繁，对智力影响越大。3.身体整体素质差。癫痫发作时，身体各机能不受大脑控制，患者会出现抽搐、口吐白沫、大小便失禁，同时还伴随心率加快、呼吸短暂暂停、血压改变、缺氧等表现，严重影响身心发展。

更让人担心的是，有些癫痫儿童患病早期以“小发作”为主，症状仅表现为“发呆”或“愣住”，时间很短，易被忽视。临床治疗过一个两岁小女孩，她的症状就是玩耍时经常呆住，刚开始只是持续一会儿，后来出现了频繁点头、双臂张开等动作，父母察觉孩子的异样带她来了医院，最终确认癫痫，手术后再也没犯过。因此，如果生活中发现孩子有以上情况，应引起高度重视，需做头颅核磁、长程视频脑电图检查进行排查。▲