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运动能力强的男孩善于解决问题

2019年01月05日07:45 来源：人民网-生命时报

美国《每日科学》网报道称，东芬兰大学进行的一项儿童运动行为与营养研究表明，运动能力强的男孩更擅长解决问题。

研究人员对371名6~8岁儿童的运动能力、心肺功能、体脂率以及认知能力进行了为期两年的追踪研究。他们发现，即使是跑跑跳跳等简单的运动项目，其能力比同龄人稍强的男孩在认知测试中所得的分数也更高。

于韦斯屈莱大学的博士后研究生埃罗·哈帕拉指出，人在运动时可以激活的大脑区域，在一定程度上与负责认知活动的区域重合，因此小孩子的运动能力好，将来的认知能力也不会太差。此外，运动量增强了孩子的心肺功能，给大脑提供更多血液和氧气，使大脑的运转效率提高，孩子的体力和精神也会更充沛。至于该研究结果体现出的男女差异，则可能是缘于男孩与女孩之间的生物学和社会文化差异。

研究人员表示，他们相信“越动越聪明”的观点有迹可循，不过那些运动能力较差的孩子也不应太过担心，通过刻苦努力，认知功能也会逐渐得到提高。▲ （王晓雄）

(责编：许晓华、杨迪)


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