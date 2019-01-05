伴着阵阵刺骨的北风，小寒节气来到了。小寒时二十四节气中的第二十三个节气，也是冬季节气的第五个节气，正处于数九寒天的二九时分，虽说小寒的意思是“月初寒尚小，故云。月半则大矣。”，好像是在安慰我们：“小寒，微微有点冷，更冷的时候还在后面呢。”但晨起一出门，迎着透骨的、没有一丝水汽的北风，体表温度的感觉远低于最低气温的-10。C，这种又冷又干的酸爽滋味真是让人无法体会这还不是最冷的时候的幸福。

既然无法消受小寒时候这小小的冷，那么防寒保暖就是我们小寒时节的必修课了。除了要注意衣物的保暖性以外，更要注意腰、膝、足部的保护，这些部位肌肉、脂肪组织薄弱，身体自身的防寒能力较差，所以穿戴衣物时就要更加注意这些部位的保护，防止寒邪入侵引发疾病。另外，今年冬季天气寒冷、干燥、多风，容易诱发多种呼吸系统疾病，同时也容易导致高血压、冠心病、脑血管病等慢性疾病的反复，所以存在基础疾病的朋友更要多加注意保暖问题。

俗话说：“夏练三伏，冬练三九”。我们倒不一定在寒冬腊月天还练什么功，但是冬季的体育运动确实是不能少的，适当的运动，可以提高人体的免疫力、增加热能、提高人体对寒冷的耐受力。比如散步、慢跑、打球、做操、练拳舞剑等，都是适合冬季锻炼的项目。冬季运动时要注意时间的选择，室外运动要在太阳升起后、太阳下山前，风雪雾霾的天气就不要进行室外活动了。再者冬季天气寒冷，血流速度慢，肌肉、关节灵活的减低，运动前一定要做好热身准备，防止出现运动损伤。锻炼过程中，要穿合适的运动服，待暖身准备活动做好后，可以脱掉厚衣裤进行锻炼。锻炼结束后，要及时增加衣物，防止受风受寒导致感冒。

到了小寒的时候，基本是在农历腊月里了，陆陆续续的要为过春节做准备，为过年做准备首当其冲的就是要吃好，更何况俗话还有：“三九补一冬，来年无病痛”的说法，所以小寒时节不仅是冬季进补的最好时候，也是冬季进补食材最丰富的时候。像羊肉、牛肉、栗子、核桃、山药等，都是大家常规的食物也是冬日进补的佳品，还有各种功能不同的膏方，因为服用方便，也是为大众所喜爱的养生方法。但是由于现在冬季天气过于干燥，所以进补时就要注意避免过量摄入太过温燥的食物，而要注意食用甘凉滋阴、生津养阴、富含蛋白质的清补类食物以及含纤维素和维生素较高的新鲜水果蔬菜，比如糯米、芝麻、猪肉、鸭肉、乌贼鱼、梨、橘子、袖子、甘蔗、香蕉、蜂蜜、鸡蛋、草菇、山药、西洋参等等。另外，还需要知道的是寒燥时节滋补不如润补，适当的煮些银耳百合汤、石斛老鸭汤、芦根荸荠汤润肺养阴，改善干燥的皮肤、鼻腔、眼睛症状都是不错的选择。