社会办医迎热潮 资本缘何青睐非公医疗

核心提示：曾被误认为不够“高大上”的非公立医疗行业，如今被资本市场青睐有加。近两年来，注入非公医疗的资本呈“井喷式”增长。大量资本进入非公医疗、本轮国企医院改革又将给非公医疗行业带来什么变化？

“2000年改制前，北京健宫医院一年的营业收入4000万元，改制后，医院2017年收入达到6.5亿元，翻了将近20倍，这足以说明改制的成效。”华润医疗控股有限公司（以下简称“华润医疗”）党委书记、总裁成立兵说。

以资本方的角度考量，这个数字确可说明这家营利性非公立医疗机构的经营成就。在此之外，北京健宫医院执行院长孙百顺用另一组数据表明医院的社会效益。他说：“医院是北京市首批纳入医疗保险A类定点的医院之一，连续9年获得北京医保管理一等奖。去年门诊量88万人次，开胸手术做了8000例，成为公立医院的有益补充。”

北京健宫医院的前身是企业医院性质的北京市建筑工人医院，经过2000年改制，现成为华润集团大健康旗下重要一员。2018年8月底，在华润医疗发布更名公告后不久，华润医疗副董事长宋清等高管就赴北京健宫医院视察，足见集团对这家医院的重视。

投资“井喷式”增长

健宫医院只是华润医疗投资布局中的一个案例，而华润医疗的投资布局，也只是当下中国非公医疗机构格局的一个展现。2018年10月25日晚间，华润医疗发布《自愿性公告》，正式公布与中国能源建设集团资产管理有限公司，就所属医疗机构改革的合作内容。这是华润医疗参与本轮国企医院改革的首个项目，也标志着本轮国企医院改革在2018年12月底“最后时限”前出现重要进展。

谈到当下中国社会办医热潮，波士顿咨询公司合伙人兼董事总经理夏小燕在接受本网专访时说：“在医院总数上，非公医疗机构已经超过半壁江山，且增速远高于公立医院。中国资本市场对非公医院的投资，呈现前所未有的井喷式增长。”

波士顿咨询公司在2018年发布的社会办医报告中用数据描述了这种“井喷式增长”。该报告称：自2012年以来，中国资本市场对医疗机构投资的交易金额年复合增长率高达80%，增长约50倍。尤其在2015—2016年期间，交易数量持续创下历年新高。

“井喷式增长”的不仅是交易金额，还有投资方追逐非公医疗机构的热情。风险及私募投资机构、医药集团和保险业资金，作为多元化的资本结构，共同助推了这一轮“井喷式增长”。此轮资本对非公医疗的青睐与以往不同，有着特殊的政策和时机背景。

当前，深化医药卫生体制改革已步入“深水区”，更强调提升“医疗公平性和医疗质量、效率”，改革者以推动形成多元办医格局来“深水前行”。为此，国家出台了一系列有关社会化办医的政策。2015年国务院发布《关于促进社会办医加快发展的若干政策措施》，鼓励放宽准入门槛，将符合条件的社会办医纳入医保定点，从“医保支付”这个关键点上表现出对非公医疗的接纳。

险资、药企、房产企业均“涉水”

在政策鼓励的背景下，资本敏锐地嗅出了非公医疗市场的吸引力。不仅被业界称为“四大”的华润医疗、中信医疗、北大医药与复星医药等医疗集团，加速社会办医机构规模化扩张，其他主营业务并非医疗服务的新进入者，也摩拳擦掌地争相进入行业。

包括泰康保险、中国人寿、阳光保险在内的保险企业，通过PPP模式、收购或私有化方式，布局医疗服务机构。泰康人寿保险公司将目光落在北京昌平的一家二级老年专科医院上，将其改建为泰康燕园康复医院；更进一步，其通过投资南京仙林鼓楼医院，参与公立医院改制。

房地产企业也参与到竞争中。万科集团从康复理疗入手，举办广州蕙心医院，并与广州知名医院的康复科合作，在具有自有物业小区的10个城市展开70余个养老康复项目。

恒康医药则专注收购肿瘤医院，显示出，制药和医疗器械产业企业也不甘示弱。

各类社会资本积极试水社会办医，优势和目的各不相同。波士顿咨询公司合伙人兼董事总经理夏小燕认为，险资企业具有其他行业难以企及的资金成本优势，其投资医院的直接目的是实现医疗服务支付方与供应方的整合。房地产企业的优势在于地产项目渗透的落地资源，其直接目的是为地产项目提供配套资源。制药和医疗器械企业的优势是，它们本就是医疗价值链上的参与者，其向医疗服务方向延伸是为了获取更多的价值及协同效应。

6家平台肩负重任

非公立医院中有相当数量的企业医院，按照政策要求，它们均需要完成改制。对于2000余家未完成改制的企业医院，国资委规定的最后时限是2018年12月底，华润医疗与能建资管的合作就在这个背景下促成。

国资委主任肖亚庆在《求是》上发表的署名文章《以改革创新开放锻造国企竞争力》，解释了这一轮企业医院改制的背景和目标。文章提到：“进一步推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉和国计民生的重要行业和关键领域集中，坚定不移聚焦实业、突出主业，围绕主业制定战略发展目标，推动技术、人才、资金等各类资源向主业集中。”

根据这一思路，原企业将聚焦各自的主业，剥离医院并不再发展医疗健康产业。国资委批准的以医疗健康为主业的6家央企将以医疗健康服务为主业发展。因此，在这轮企业医院改制中，国资委指定的6家平台——华润集团、国药集团、中国诚通、中国通用、中国国投、中国国新，势必担负重任，通过资本运作、市场竞争的方式履行央企的社会责任。

2018年10月25日，华润医疗发布公告称，希望通过与能建资管合作，提升旗下医疗机构的临床建设和运营管理能力。双方寄望于合作为国企医院转型提供借鉴和参考，成为本轮国企医院深化改革的样板。

波士顿咨询公司调研发现，非公医疗机构在当下难以获得社会普遍好感，主要原因是其以利润为导向。这与资本介入脱不开干系。过去几年，资本为医疗行业带来了资金和资源，然而，资本快速涌入也给医疗行业带来“挣快钱”的浮躁，甚至冲击医疗行业救死扶伤的本质。

从这个意义上看，国有资本主导的医疗集团将履行新医改赋予的使命。用成立兵的话说，“国有资本主导的医疗集团横空出世”，既对基本医疗服务进行重要补充，也对公立医院的庞大体系产生竞争作用，对于来源复杂的社会资本投资起到引领价值观作用，并将承担起促进医疗服务产业发展的重要责任。

中国非公立医疗机构协会常务副会长兼秘书长郝明德预测，非公医疗机构发展的趋势是进行规模化扩张、以专科为特色向综合性医院发展，这需要大量资本投入以支持。显然，资本将成为社会办医疗机构持续发展的核心推动力，但资本将更加理性，资本决策与医学专业团队的博弈也将更加深刻。可以肯定的是，在这个过程中，国有资本主导的医疗集团的行业引领作用将超越企业医院改制，而作用于社会办医全局。