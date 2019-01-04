中国小儿麻痹症消灭，不要忘了他一一病毒学家顾方舟逝世 

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人民网北京1月4日电 中国共产党党员、中国医学科学院北京协和医学院原院校长、一级教授顾方舟同志，因病医治无效，于2019年1月2日在北京逝世，享年92岁。兹定于2019年1月8日上午9时在北京八宝山殡仪馆兰厅举行遗体告别仪式。

顾方舟是我国著名医学科学家、病毒学专家，历任中国医学科学院医学生物学研究所副所长，中国医学科学院北京协和医学院副院校长、院校长。他把毕生精力，都投入到消灭脊髓灰质炎（简称“脊灰”）这一儿童急性病毒传染病的战斗中。他是我国组织培养口服活疫苗开拓者之一，为我国消灭“脊灰”的伟大工程作出了重要贡献。1958年在我国首次分离出“脊灰”病毒，为免疫方案的制定提供了科学依据。为更好地研制疫苗，顾方舟于1958年受命远赴云南昆明，筹建中国医学科学院医学生物学研究所。1960年成功研制出首批“脊灰”（Sabin型）活疫苗，1962年又牵头研制成功糖丸减毒活疫苗。自此，我国“脊灰”年平均发病率大幅度下降，使数十万名儿童免于致残。2000年10月，世界卫生组织证实，中国本土“脊灰”野病毒的传播已被阻断，成为无“脊灰”国家。

顾方舟生平

顾方舟教授1926年6月16日出生，浙江宁波人，中共党员。中国医学科学院北京协和医学院原院校长，著名的医学科学家、病毒学家，北京协和医学院一级教授。1941年至1944年就读于天津工商学院附属中学，1944年至1950年就读于北京大学医学院医学系。1948年10月参加工作，同年秘密加入中国共产党。1951年至1955年就读于苏联医学科学院病毒学研究所，获医学副博士学位。1958年 11月起在中国医学科学院北京协和医学院工作，历任医学生物学研究所副所长、院校科研处处长、副院校长、院校长。曾任中国科学技术协会常务委员会委员、中国免疫学会理事长、中国生物医学工程学会理事长、北京市科学技术协会主席。1987年当选为英国皇家内科学院院士；1989年当选为欧洲科学、艺术、文学科学院院士；1992年当选为第三世界科学院院士。顾方舟教授曾任北京市人民代表大会第九、十届代表，中国人民政治协商会议第七、八届委员，中国科学技术协会第五届常务委员会委员。卫生部有突出贡献的中青年专家、享受国务院政府特殊津贴专家。

“中国脊髓灰质炎疫苗”之父顾方舟教授在中国首次分离出脊髓灰质炎病毒，成功研制出首批脊髓灰质炎活疫苗和脊髓灰质炎糖丸活疫苗。他以国家需求为使命，为脊髓灰质炎的防治奉献一生，最终实现我国全面消灭脊髓灰质炎并长期维持无脊灰状态，造福亿万儿童，为护佑国人健康，推动中国公共卫生事业发展做出卓越贡献。他坚持教育为本、人才为先，坚持8年制医学精英教育，推行临床实习阶段“导师制”，打造“协和精品”；多年来传道授业、悉心培养、甘为人梯，桃李成蹊。他高瞻远瞩、胸怀广阔，实行开放政策，拓展资源、增强国际合作，使中国医学科学院北京协和医学院不断发展壮大；他勇于担当、开拓创新，推动成立了中国免疫学会并担任首任理事长，有力促进了我国免疫学的发展。顾方舟教授的爱国情怀、科学远见和务实学风为民族之骄傲、医界之典范。

顾方舟教授曾荣获卫生部全国消灭脊髓灰质炎先进个人称号，并于1978年荣获全国科学大会奖、1993年荣获卫生部医药卫生科学技术进步奖三等奖。顾方舟教授还曾获何梁何利基金科学技术进步奖、中国医学科学院北京协和医学院终身成就奖、中国医学科学院60周年十大科技成就奖、中国免疫学会终身成就奖等多项殊荣。

顾方舟教授2019年1月2日在北京逝世，享年92岁。