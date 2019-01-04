冬季易患呼吸道疾病的患者如何应对排痰困难？

本期专家：首都医科大学附属北京朝阳医院 妇产科主任 张震宇

冬季容易高发肺部感染和呼吸道疾病，尤其是一些合并慢性支气管炎、支气管哮喘、肺气肿、肺心病的老年人，在出现咳嗽以后，经常无力排痰，出现排痰困难的问题，这可能会加重肺部感染。

排痰的预处理方法

保证充分水化，勤饮水，每天保证2000-3000ml的饮水，以咽部不干燥为宜；

充分雾化，使用生理盐水和化痰药物，对气道起到湿化作用；

尽可能多下床活动；

如果出现感染，应遵医嘱进行相应抗感染治疗；

正确的咳嗽方法，将气聚往丹田，利用腹肌和膈肌的力量将气体快速呼出。

辅助排痰法

拍背，协助气管纤毛摆动，协助痰液由下往上运输；

咳之前充分的嗽，利用气道冲力协助纤毛细胞把粘液往喉部方向运输，嗽的时候，快速推动气体，等到痰液集中到呼吸道上段之后，再行咳出痰液;

上窜下跳颠踵震动排痰，可以在原地踢腿跑，脚掌和脚尖抬起，落地时先脚掌后脚跟，上臂较大幅度地摆动；

体位引流法，站立位或坐位咳嗽，痰液无法排出时，可以考虑右侧或左侧卧位，面部、肩部和大臂着床，腰微屈，最好做到臀高头低位；

如果痰液特别粘稠，患者无力咳出时，可考虑请专业人员做吸痰；

咳嗽尽量间断咳，避免持续咳，持续咳易诱发气管痉挛，当连续咳嗽超过三次，应调整气息深呼吸待机会成熟，发动下一次咳嗽。

拍背促排痰的正确方法

扣拍技巧，排痰扣拍时，手指应合拢，微曲，手掌成空心状，放松手腕，手腕与前臂脱节，依靠腕部的力量，做鞭挞状、有节奏地扣拍；

扣拍部位及顺序，在背部，从下往上，从外到内，避开肩胛骨；

扣拍速度，大约为4次/秒，拍背力度以患者不感到疼痛为宜，拍背时的正确手法以听到一种空而深的拍击音为准。

以上促排痰方法来自临床经验，实践起来比较简便，希望这些方法能帮助、分享给更多的人。