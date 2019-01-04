“保健”领域乱象生 该出手时要出手

对普通消费者来说，比白大褂、厚眼镜、航空服更有公信力的，应该是政府执法监督部门的“大盖帽”；比大众传媒上的广告更有分量的，应该是监管部门和执法部门的声音。只有举起政府职能部门监管的利剑，才能戳破保健品乱象的外衣。还要加强专利审查力度，提升专利质量，普及专利知识，不要让一些不靠谱专利成为骗子的幌子

1月2日，权健事件有了最新进展：因涉嫌传销犯罪和涉嫌虚假广告犯罪，公安机关已于1月1日依法对权健集团涉嫌犯罪行为立案侦查。据悉，权健涉嫌虚假宣传和传销，其主要手段是利用两个套路吹出了一个华丽迷人的外衣：一是大众媒体广告，二是权健董事长束某某的发明专利。

多年来，大众传媒在广大群众尤其是中老年消费者心中有着很强的公信力。权健正是利用了这一点，使劲涂抹自己虚假的“外衣”，作虚假宣传。加上一些广告平台未尽到审核把关义务，某些媒介就成为了虚假产品的帮凶。

其实，通过玩虚假广告套路给自己套上华丽外衣来骗人的，并非只有权健，万亿元保健品市场里有许多大大小小的“权健”。截至2018年10月底，市场监管部门共查处食品、保健品欺诈和虚假宣传违法案件4.9万件，货值17.1亿元。其中，有通过“洗脑式”宣传，误导老人购买胶原蛋白肽固体饮料的，有宣传牛初乳压片糖果可以“改善肠胃道、促进生长发育、改善衰老症状、抑制多种病菌、增强体质”的，还有宣称蜂胶等保健食品胶囊可治愈胃炎、高血压、糖尿病、脑溢血、脑梗塞甚至癌症的，五花八门，无奇不有。此外，有些违规保健食品还喜欢利用穿白大褂的“医生”、戴眼镜的科学家、穿航空服的“航天员”等人员背书，虚构疗效，大肆骗财。

对普通消费者来说，比白大褂、厚眼镜、航空服更有公信力的，应该是政府执法监督部门的“大盖帽”；比大众传媒上的广告更有分量的，应该是监管部门和执法部门的声音。只有举起政府职能部门监管的利剑，才能戳破保健品乱象的外衣。

市场监管部门和公安机关等执法监督部门在发现虚假广告、传销组织时，必须及时发声、及时出手、及时定性。在权健事件中，虽然仍有部分受害者相信权健不单能帮他们治病，还能带领他们致富，但在相关部门介入查处后，已经有越来越多的人认识到，权健是个骗局。今后，市场监管部门应继续对虚假违法广告严肃查处，起到更好的震慑效果。

过去一些年，食药监部门缺少执法人手，很难全覆盖保健食品企业。2018年国家机构整合之后，食药监纳入到市场监管部门，有了遍布全国县乡的人手，有了“双随机一公开”的抽查系统，有了行政处罚信息公开公示的全国企业信用信息公示系统，有了覆盖全国1000家省级以上主要媒体和1000家主要网站、1000个APP和1000个公众号的广告监测能力，已经有能力承担起保健食品监管工作。

还要认识到，专利是为了保护产权的，但不能迷信某些技术专利。国家知识产权局官网信息显示，以权健董事长束某某作为发明人的专利申请有40项。目前，束某某拥有的有效专利为26项，权健三宝火疗、磁疗鞋垫和含有芯片的卫生巾都申请了专利，有些已经获得专利授权。国家知识产权局官网显示，上述前两项专利因逾期未答复或逾期未交费视同申请撤回。

无论有没有获得授权，这些专利都在权健产品宣传中被大幅展示；面临质疑时，这些专利又被推到台前，成了挡箭牌。我国已经是专利大国，2017年中国国内专利、商标、工业品外观设计等各类知识产权的申请量再度位列世界第一。但是，我国专利质量不高，有分量的发明专利相对较少，更缺乏基础性、原创性专利。下一步，应加强专利审查力度，提升专利质量，不要让低质量专利浪费专利审查资源，更不要让一些不靠谱的专利成为骗子的幌子。