冬吃萝卜好处多 红白不同要分清

大家都知道“冬吃萝卜夏吃姜，不劳医生开药方”。但很多人却不知道，这里的萝卜是白萝卜还是胡萝卜？它们虽然都叫萝卜，但功效差异很大，如果搞不清很容易将它们混淆。

实际上，谚语“冬吃萝卜夏吃姜”中的萝卜指的是白萝卜。白萝卜具有清热化痰，理气消食的作用，对于冬天常见的感冒、咳嗽、食积等有较好的防治作用，故而还有“萝卜上市，医生没事”的赞誉。白萝卜还有寒凉抑制的作用，与冬天人体气血内敛的状态相适应，故而冬天吃萝卜好处多。白萝卜生食甘脆多汁，能润喉清嗓，清热生津，和梨子的效果差不多，故有“萝卜赛梨”的美誉。清代著名植物学家吴其濬在《植物名实图考》中，极其生动地描绘了一段冬夜吃萝卜的情景：冬飚撼壁，围炉永夜，煤焰烛窗，口鼻炱黑。忽闻门外有卖萝卜赛如梨者，无论贫富髦稚，奔走购之，惟恐其越街过巷也。琼瑶一片，嚼如冰雪，齿鸣未已，众热俱平，当此时醍醐灌顶？白萝卜熟食偏重于化痰消食理气，煮萝卜的水也有同样的效果。

另外，“上床萝卜下床姜” 中的萝卜也是指白萝卜，这里也是取生姜兴奋、萝卜抑制的作用。早晨起来，自然界阳气开始生发，人体也开始逐渐兴奋起来，吃生姜有助于兴奋精神，开胃进食。晚上人体需要休息，吃萝卜可以清热消食，有助于和胃安神。

谚语“十月萝卜小人参”中的萝卜指的是胡萝卜，即红萝卜。胡萝卜虽然也叫萝卜，但和白萝卜不是一个科属。白萝卜为十字花科草本植物莱菔的块根，而胡萝卜是伞形科植物胡萝卜的根。李时珍《本草纲目》说：“元时始自胡地来，气味微似萝卜，故名”。

胡萝卜颜色靓丽，芳香甘甜，能补气明目，具有补益的功效，因此被誉为“小人参”。《本草纲目》云：“下气补中，利胸膈肠胃，安五脏，令人健食，有益无损”。汪绂《医林纂要》称其：“润肾命，壮元阳，暖下部，除寒湿。”现代研究表明，胡萝卜含有丰富的胡萝卜素，在人体内可以转化为维生素A，能有效改善眼睛疲劳和眼睛干涩的问题，可预防夜盲症、干眼病等，维生素A还能维持骨骼正常生长发育。胡萝卜还含有大量人体所需的微量元素，对促进婴幼儿的生长发育具有重要意义。

相对而言，胡萝卜善于补气明目，白萝卜善于清热生津化痰，消食理气。二者一补一消，作用迥异，所以在食用的时候要区别对待。 （谭洪福）