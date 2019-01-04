健康养生要“看人下菜碟”

近日，全身发黄、神情紧张的王先生被妻子送入医院。经过消化内科副主任医师杨家耀问诊确定，他患有胡萝卜素血症，而王先生之所以变成“小黄人”的祸首，竟源自夫妻俩每天必喝的鲜榨果蔬汁。

大家心目中鲜榨果蔬汁应该是有利于健康养生，怎么会引起急病；而胡萝卜素血症又是个什么鬼？就此，科技日报记者采访了国家高级健康营养师、河南省中医二附院医护饮食指导专家朱春兰。

什么会引起胡萝卜素血症

上个世纪，胡萝卜素血症比较流行。因为食品短缺，人们吃的食物只能以植物为主。那时有报告这样描述“大量进食胡萝卜、木瓜等黄色或橘黄色蔬菜或水果之后发生胡萝卜素血症”。1970年，这种症状还出现在日本那些食用大量橘子和橘汁的儿童中。在西非，这是地方病，主要因为当地人食用富含类胡萝卜素的棕榈油。

现代医学对胡萝卜素血症的解释是，其又称高胡萝卜素血症、柑皮症等，是一种因血内胡萝卜素含量过高引起的皮肤黄染症。皮肤黄染主要依手掌足底为重，而巩膜无黄染是其最主要的特征。

据专家介绍，皮肤角质层含大量的脂质对胡萝卜素有亲和力，所以这些色素会集中在角质层。因此黄染多见于角质层厚的掌跖部及皮脂腺丰富部位，如颜面、鼻翼、鼻唇沟、口周、眼睑。当这些部位皮肤变黄时，其相关区域还会多汗，皮肤变厚。严重者除巩膜和黏膜外全身皮肤皆呈橙黄色。部分患者伴有恶心、呕吐、疲乏无力和食欲不振等。若无临床经验的医师，容易将这些症状误诊为肝炎或黄疸。

代谢能力和转换机制因人而异

医生在诊断时，发现王先生的手指和手掌黄得最厉害，问“最近是不是吃了不少胡萝卜？”王先生想起妻子最近迷上了养生，一个月每天早上都榨胡萝卜、橙子等果蔬汁给他喝。

这种症状是由于过多食用胡萝卜素含量丰富的食品，如胡萝卜、橘柑、木瓜等，导致血液中胡萝卜素含量过高引起的皮肤黄染。只要立即停喝果蔬汁，很快就会好。之后，王先生复查了肝功能，一切正常。

胡萝卜素血症的病因主要有三种：食入过量胡萝卜素是最常见的病因；高脂血症患者中会有过多的胡萝卜素溶解于血脂中；存在胡萝卜素代谢障碍的可导致过多的胡萝卜素积存于血液中。

经诊断，由于每个人身体的代谢能力不同，将胡萝卜素转化为维生素A的转换机制会因人而异，王先生属于对胡萝卜素转换的能力较弱的。专家提示，市民大可不必担心自己吃了这些食物也会发黄。只有当患有高脂血症、甲状腺功能低下、糖尿病、维生素转化先天性缺陷或肝病时，才会发生这种情况。

那么，如何尽快短期内治愈？朱春兰建议，一方面从养脾胃，提高消化能力开始；另一方面增强肝功能。因为脾胃、小肠吸收消化后，是由肝脏进行营养转化。饮食上可以喝山药粥、黑米粥，加之花生、杏仁、葡萄干等食疗的方式。期间也可以适量多摄入低脂食物促进治疗， 一般患有此病的人体温比较偏低，建议服用蒸熟的红薯、土豆、山药等，提起“胃气”有助于身体状况改善。

饮食要均衡过犹不及是病源

“从营养学的角度讲，胡萝卜含有胡萝卜素、钙、磷、维生素C等多种营养成分，其中胡萝卜素的健康效应主要体现在强抗氧化能力，可以增强抵抗力，抑制化学致癌物和预防白内障等，其本身是没有毒性的，但是切忌不要过度食用。此外，还有橘子、橙子、南瓜、西红柿等红黄绿色也富含胡萝卜素的食物。”朱春兰指出。

其实，无论是果蔬汁的合理搭配还是家常便饭的饮食均衡，按中国古话“物无美恶，过则为灾”， “过犹不及，都是病源”。生活中我们怎样“量化”这个界限，也就是说如何健康饮用鲜榨果蔬汁，规避疾病隐患呢？

朱春兰介绍说：“人体代谢因人而异，养生切莫追风。任何事物都要适量，并且应多注重食物摄取的多样化，这是防止营养失衡的主要方式。而且，保证饮食健康要充分了解不同营养的摄取与搭配，以及了解自身体质，最好在医生或营养师的指导下选择适合自己的养生方式。”

具体而言，首先可以在果蔬汁的搭配上下功夫，比如一根鲜胡萝卜搭配半个橙子，既补充需要的胡萝卜素，甘甜多汁的橙子也能让榨汁口感得到提升。其次，在饮食搭配上力求均衡，富含胡萝卜素的果汁和高碳水化合物的食物，比如糙米、酪梨、魔芋、谷物、鱼、酸乳等混搭为佳。

总之，经济上的富足让人们在满足吃饱穿暖的基础上，开始追求健康养生的高品质生活。然而，既要了解食物本身，做到平衡膳食，合理搭配，也要了解自身，选择适合自己的“养生指南”。