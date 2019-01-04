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中年压力大，脑子会变小

2019年01月04日08:47 来源：人民网-生命时报

美国哈佛医学院近日公布的一项研究结果显示，中年时压力大会导致大脑萎缩，记忆力下降。

哈佛医学院贾斯汀博士领导的研究小组对2231名平均年龄为49岁，且无老年痴呆症的志愿者进行研究。参试者先参加记忆和思考能力测试，8年后再测试一次，并接受颅脑扫描，测量大脑的体积。其结果：在年龄、性别、吸烟量和体重相当的情况下，体内皮质醇水平高于平均水平的参试者，记忆和思维测试得分更低，大脑体积占总颅骨体积的88.5%；相比之下，皮质醇水平正常的参试者记忆力和思维测试得分较高，大脑体积占总颅骨容量为88.7%。这说明，皮质醇水平高的人记忆力更差、大脑体积更小。而皮质醇是一种肾上腺在面临压力时分泌的激素，长期处在压力状况下会导致皮质醇水平偏高。

贾斯汀博士表示，高水平的皮质醇可能是老痴的一个早期预警信号。他建议中年人尽量寻找适合自己的减压方法，例如充足的睡眠和适度的运动，将放松技巧融入日常生活。也可以向医生询问自己的皮质醇水平，并在需要时服用减少皮质醇的药物。（水 欣）

(责编：李轶群、杨迪)


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