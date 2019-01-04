喝茶能刮油减肥？不可靠！

大鱼大肉之后，一杯茶落肚十分消食解腻；如果空腹喝茶，则会越喝越饿，甚至肠胃不适，“喝茶能刮油减肥”的说法也随之而来。但喝茶真的能“刮油减肥”吗？中大孙逸仙纪念医院营养科主任陈超刚教授、广州第一人民医院营养科主任潘丹峰教授指出，茶叶中的活性成分茶多酚对身体有益，但减肥是个全身能量平衡的工程，靠喝茶是不可能实现的。

解腻是因为水分冲刷

陈超刚教授说，茶叶中的主要成分包括茶碱、咖啡因、茶多酚，以及各种微量元素。而我们所喝的茶水中，除了茶叶本身，占最大比例的其实是水。人们为什么觉得茶能解腻呢？实际上，餐后的油腻感来源于口腔、食道和胃，而水的冲刷本身就能达到“解腻”作用。

茶水作为一种饮料，带有茶叶的芬芳，适当喝茶补充水分，跟喝水的好处是一样的，只不过鉴于口感更佳，平时喝不了多少水的人，喝茶也能一杯接一杯地喝下不少，同时茶不像其他甜味饮料一样会摄入过多糖分，所以对于补充水分来说，茶是一种不错的选择。

茶水中茶多酚含量不多

陈超刚介绍，有人说茶叶中茶碱能够中和胃酸，有人说会刺激肠道的蠕动有助消化，也有人认为稀释胃酸会影响胃的运作，这确实没有定论。实际上，茶碱的具体作用还跟每个人的具体情况、喝茶的浓度和量都有关系。

咖啡因也可以刺激中枢神经系统活跃，理论上能够加大能量的消耗，但茶叶中咖啡因的含量少，具体效果与茶的浓度和量以及个体耐受性相关。虽然茶叶含有少量的矿物质元素，但是否有健康调节作用，也没有足够证据。茶叶中含有鞣酸，与食物中蛋白质、铁有一定的结合，会影响其吸收。

潘丹峰教授介绍，茶叶中明确对身体有益的活性成分是茶多酚，它对于调整血脂、预防动脉硬化有正面作用，有抗氧化作用，研究证明对抗癌有一定好处，但茶多酚在不同品种的茶中含量不一样。绿茶没有经过发酵，含有较多的茶多酚；经过发酵的红茶中茶多酚含量则较少。同时，茶叶放置时间的长短、茶水的浓度、不同个体的吸收情况等因素，都会影响人体对茶多酚的吸收。

以往一些研究茶多酚作用的动物实验，确实证明其能够减少胆固醇的吸收，对于延缓糖的吸收、调节脂肪代谢有一定作用。但即使真的能够得出茶多酚有助减少脂肪吸收的结论，也不能因此直接认为喝茶有助刮油。因为减脂涉及到能量平衡、能量代谢的问题，而通过茶水进入人体的茶多酚实在太微量，作用不会太大，只能说有一定的辅助作用，根本无法跟实验所用的提纯茶多酚相提并论的。

减肥需全身能量平衡

陈超刚总结说，首先，茶对于减少脂肪吸收的作用，并没有明确的科学定论；其次，人们所理解的“刮油减肥”，还有部分可能寄希望于茶叶能够与体内所含的脂肪相结合，从而达到“燃脂”的效果，让脂肪成为身体不能吸收的物质排出体外，但这也是没有科学依据的，包括茶叶在内，没有任何食物有这样的机制，能够达到“刮油”的效果。

如果一定要说某种食物对减少脂肪吸收有益的话，那应该是膳食纤维。足够的膳食纤维能够减少脂肪的吸收，促其排出体外。所以多吃粗纤维的蔬菜对维持健康的肠道和控制体重都有好处。对此，潘丹峰也给大家推荐了一种富含膳食纤维的食物——魔芋。

潘丹峰指出，想要改善肥胖体质，应该从改善生活方式、科学饮食入手。减重是一项涉及全身能量平衡的系统工程，市民不应迷信某些食物能够帮助减肥，尤其是帮助“消肚腩”之类的“局部减肥”，这些说法都是经不起推敲的。

潘丹峰还说，临床上对人体健康影响最大、需要进行治疗调节的，确实是体内脂肪堆积，尤其是脏器脂肪堆积的腹型肥胖为主。这种肥胖往往伴随有肝脏、肠道等脏器的脂肪堆积，并不是单纯长“肥肉”，它会导致人体形成胰岛素抵抗，进而诱发代谢问题、“三高”问题，又互为因果形成恶性循环，必须及时干预。“临床上很多青少年过度肥胖，前来就诊的时候已经发现有血脂血糖高、尿酸高、脂肪肝等并发问题，这就不只是好不好看的问题了。”（全媒体记者周洁莹 通讯员林伟吟、魏星、袁友芬）