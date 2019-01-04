受访专家：中国农业大学食品科学与营养工程学院教授 李再贵

糙米、胚芽米、发芽米、蒸谷米、抛光米、免淘米……市场上的大米种类越来越多，它们之间有啥区别呢？

中国农业大学食品科学与营养工程学院教授李再贵告诉《生命时报》记者，这些大米本质上都是稻谷，其区别在于加工工艺不同。稻谷脱去谷壳后，分为谷皮、糊粉层、胚乳和胚芽四部分。蒸谷米又称半熟米，它是稻谷脱壳前经过清理、浸泡、蒸煮、干燥等水热处理后，再按常规方法脱壳、碾磨而成的米粒，在加工过程中，米粒会吸收稻壳和米糠中的物质，如一些营养素和色素；糙米是稻谷仅经过脱壳，谷皮、糊粉层等部分全部得到保留的米粒；胚芽米是糙米再进行较小程度的碾磨，去掉了部分糊粉层，但胚芽部分仍得到保留的米粒；发芽米是糙米在一定温度和湿度下，经过一段时间后，有发芽趋势或者已经发芽的米粒；抛光米是糙米进行一定程度的碾磨和清理，基本去除了糊粉层、有光泽的米粒；免淘米又称清洁米，是将抛光米表面残留的糠粉去除干净，煮饭前不需要淘米的米粒。

从外观上看，糙米是棕色；蒸谷米是浅棕色，米粒呈半透明状；发芽米颜色也比较深，还可以看到明显的芽；其他大米为白色，其中胚芽米能在米粒上看到浅棕色的胚芽；抛光米和免淘米都很洁净光亮，后者表面更干净。

从营养上看，蒸谷米的营养价值最高，因为它不但完整保留了糙米的营养，而且还在蒸谷过程中吸收了稻壳中的一些营养成分；糙米的营养也不错，膳食纤维、矿物质和维生素含量均明显高于普通大米。发芽米和胚芽米都保留了胚芽，含有较丰富的蛋白质、脂肪等营养成分，但发芽米的营养更好，特别是膳食纤维、矿物质和维生素的含量均高于胚芽米。抛光米和免淘米的营养就略显逊色了，它们的膳食纤维、矿物质和维生素的含量均较低。

从食用体验看，抛光米和免淘米的口感最好，免淘米加工更精细，风味稍佳；胚芽米的口感和食味与普通大米比较接近，多数人容易接受。其他几种大米在风味或口感上都存在缺陷：糙米的糊粉层膳食纤维含量较高、结构较致密，导致蒸煮时吸水困难，所以其口感较硬，食用体验较差；发芽米是萌动的糙米，口感也比较差；蒸谷米口感较硬，和糙米相比，更不容易被人接受。

烹饪时，糙米、胚芽米、发芽米和蒸谷米可以适当延长浸泡时间（至少1小时以上），加水量也要增加，以改善口感。如果仍然难以接受，可以加少量到普通大米中煮成杂粮饭。蒸谷米推荐做成炒饭或者咖哩饭等，以掩盖其本身的特殊风味。抛光米和免淘米跟普通大米的烹调方式一样。

需要提醒的是，糙米、胚芽米、发芽米和蒸谷米的不饱和脂肪酸含量都较高，容易氧化酸败。购买时要看好生产日期和保质期，保存时要注意低温、干燥、避光条件，最好是冰箱冷藏或冷冻贮藏。▲