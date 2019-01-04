小儿遗尿，喝金樱子芡实粥

小孩尿床大多是正常的，但如果5岁以上的小儿睡眠中小便自遗，醒后方觉，且睡眠较深、不易唤醒，每夜或隔几天就会尿床，甚至每夜尿床2~3次或以上，这就是小儿遗尿症。其病因多与膀胱和肾的功能失调有关，尤以肾气不足、膀胱虚寒最为多见。肾为先天，职司二便，膀胱主藏尿液，与肾相为表里，所以治疗应以补肾为主。

推荐一个改善孩子遗尿的食疗方：取芡实米50克、金樱子20克，先将金樱子煮汁，取100毫升加入芡实米粥，放白糖适量，每日两次，温食，连服数日。方中，芡实米性平、味甘涩，归脾、肾经，起固肾涩精，补脾止泻之效；金樱子性平、味酸涩，归肾、膀胱、大肠、脾、肺经，能固精缩尿、涩肠止带。两者合用，对表现为小便清长、神疲乏力、腰酸腿软等肾气不足型小儿遗尿有缓解作用。

平时的预防护理也尤其重要。勿使孩子白天玩耍过度，睡前饮水太多；每晚按时唤醒排尿，逐渐养成自控的习惯；晚餐不进稀饭、汤水；尿湿后要及时更换被褥、衣裤以防感冒；家长不要打骂体罚，应消除孩子紧张心理。另外，部分患儿遗尿与隐性脊柱裂、膀胱容量过小等因素有关，如长期无改善，应及时去医院就诊。