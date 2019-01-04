社会办医制度性成本再降低

近日，国家发展改革委等九部门发布《关于优化社会办医疗机构跨部门审批工作的通知》明确，降低社会力量举办医疗机构的制度性成本，取消部分医疗机构设置审批作为前置条件，简化部分医疗机构设施消防设计审核和验收，探索实施信用承诺制度，推广“最多跑一次”改革。鼓励地方在公开医疗机构设置规划的基础上，探索制定多部门“负面清单”形式的医疗机构选址规定，便于医疗机构举办者掌握政策。

《通知》强调，对卫生健康、中医药主管部门规定实行设置审批、执业登记“两证合一”的社会办医疗机构，其他部门履行审批手续时均不以取得卫生健康、中医药主管部门的设置批准文件作为前置条件。同时，建筑面积在300平方米以下或投资30万元（或省级住房城乡建设主管部门确定的可以不申请办理施工许可证的限额）以下的医疗机构设施，不需要办理消防设计、竣工验收备案手续。对环境影响很小、不需要进行环境影响评价的医疗机构项目实行环境影响登记表备案管理。

在选址、划拨用地等方面，《通知》明确，卫生健康、中医药主管部门要与自然资源、生态环境、消防等主管部门加强配合，合理设计医疗机构的选址布局。同时，社会力量申请划拨国有建设用地用于建设非营利性医疗机构的，因尚不能完成医疗机构执业登记、社会服务机构登记，自然资源、卫生健康、民政、中医药主管部门要积极协调落实划拨用地相关政策。