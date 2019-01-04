胡椒猪肚汤 暖胃祛寒

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：健脾益气、暖胃祛寒

推荐人群：适用于脾胃气虚、食少便溏、胃寒冷痛等人群。

材料：五指毛桃30克、党参20克、白胡椒10g、生姜3片、猪肚半个、瘦肉100克（3~4人量）。

烹调方法： 将五指毛桃、党参用清水洗去浮尘，稍浸泡，白胡椒、生姜常规处理。猪肚冲洗，刮去白膜，翻转用生粉反复揉擦，洗净，飞水处理，瘦肉切大块。将全部药材食材一起放进瓦煲内，加入清水2000ml，大火煲沸后，改中小火煲约1.5个小时，最后加入适量的食盐，撒上葱花即可食用。

汤品点评：冬季虽是胃病的高发季，同样也是调养肠胃的最佳时节。此汤中党参性平味甘，入脾肺经，有补中益气、养血生津的作用，对于脾胃中气不足引发的食少便溏、四肢倦怠有较好的补益作用。五指毛桃为南芪，是岭南地区特色药材，口感好，味香，有补中益气、舒筋通络的功效，可用于平素乏力、疲劳、气虚之人。若是能受补之人，可用黄芪代替，效果更佳。白胡椒药用价值较高，有温中止痛、下气消痰的作用，常用于脾胃寒症，胃寒腹痛、呕吐等，平日烹调菜肴时也可放入此调料，本汤中加入白胡椒可祛腥增香。猪肚即猪胃，性微温，味甘，有健脾胃、补虚损的功效。几种药材配合，使得此汤有健脾益气、暖胃祛寒的作用。