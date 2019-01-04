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全民健身驶入快车道

——以新理念引领体育强国建设的思考之二

马  剑

2019年01月04日08:19 来源：人民网－人民日报

　　时代在发展，全民健身与经济社会多领域发展密切融合。全民健身不断获得新的动力，新的框架和模式也需要在实践中不断丰富和完善

　　新年伊始，近万名登山爱好者在浙江江山参加2019年全国新年登高健身大会，以奋发向上的姿态迎接新年到来。朋友圈里，以健身运动的方式欢度新年的人也不在少数。经济社会的持续发展助推人们对美好生活的追求，全民健身承载着健康、快乐和幸福，正呈现蓬勃发展之势。

　　国家体育总局发布的《中国群众体育发展报告（2018）》显示，截至2017年年底，我国体育场地接近200万个，人均体育场地面积达1.66平方米，全国正式登记的体育社会组织年均增幅达到10.86%，社会体育指导员超过200万人……另据统计，如今国内参加马拉松比赛总人次超过500万、某健身软件在线锻炼人数达1.2亿。不断增长的数字背后，“健身每一天，幸福你我他”的理念已深入人心。体育融入生活，生活更加美好。

　　全民健身是全体人民增强体魄、健康生活的基础和保障，人民身体健康是全面建成小康社会的重要内涵。经过多年发展，全民健身已经打下良好的社会基础。同时，也在呈现一些新的发展样貌，路跑热、健身热，一些昔日的小众运动如击剑、冰球等也获得人们的青睐，个性化的健身需求不断涌现，如何做好引领和规范？这要求全民健身既要保证“量的供给”，更要注重“质的提升”。

　　时代在发展，全民健身已经超越了体育的范畴，与经济社会多领域发展密切融合。以往的体育发展模式正在打破原有思路、注入新的活力，“大体育、大健康”的理念已成为共识。如何进一步推动体制机制创新，盘活各方资源，让政府、社会和大众在全民健身的推进中能够互相促进，形成良性循环，依然还有不少挑战，全民健身发展不均衡、公共服务体系还不够完善、多元功能和综合价值尚待进一步开掘，这些问题，正是未来改革发展所应关注的重点方向。

　　驶入发展的“快车道”之后，全民健身不断获得新的动力，新的框架和模式也需要在实践中不断丰富和完善。从各地的经验中提炼梳理，做好顶层设计，鼓励开拓创新，全民健身还将打开更广阔的天地。


　　《 人民日报 》（ 2019年01月04日 15 版）

(责编：许晓华、杨迪)


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