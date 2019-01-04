冬天，我们一起滑雪吧

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雪季到来，冰雪赛事相继举行，带动越来越多的人走向户外。冰雪活动频密开展，让各地的爱好者可以近距离感受冰雪项目魅力，以家庭为单位的度假式滑雪成为趋势。冰雪运动与丰富多彩的文化活动相结合，融入人们的休闲、旅游中，成为冬天里的一种生活方式。

元旦假期，位于河北张家口市崇礼区的太舞滑雪小镇，弥漫着欢乐的气氛。整葺一新的雪道、丰富多彩的活动及形式多样的休闲体验吸引了来自全国各地的滑雪爱好者，在这里一起迎接2019年的到来。

随着2022年北京冬奥会脚步的临近，参与冰雪运动逐渐成为大众冬日里的一种生活方式，把冰雪运动与音乐、时尚相结合，融入度假游、休闲游中。每到雪季，各级各类冰雪赛事、活动几乎贯穿始终，带动群众参与，一幅冰雪运动的蓬勃画卷正在大江南北徐徐展开……

冬季滑雪渐成时尚

“雪龄”3年多的小美一谈及滑雪就滔滔不绝。2014年年底，她与朋友到国家体育场“鸟巢”观看了一次沸雪单板滑雪大跳台比赛，从此她便对这项“看起来很酷”的运动动了心。那个雪季，小美第一次穿上雪板，站上雪道。像很多雪友一样，对滑雪，她经历了一个从陌生到熟悉再到热爱的过程。

2015年北京携手张家口成功申办2022年冬奥会、冬残奥会之后，越来越多的冰雪赛事活动在国内展开，冰雪运动与大众之间的距离也逐渐拉近。针对雪友多样化的运动需求，全国大众冰雪季打造了不同类别的赛事及活动，至今已吸引了数千万人参与；北京首届冬季运动会的成功举办，既为冰雪运动爱好者提供了展示舞台，也促进了冰雪运动在北京的进一步发展；而多项雪上项目世界杯赛的举办，让河北崇礼的太舞滑雪小镇和密苑云顶乐园格外热闹，赛事也带动了雪场在雪道建设、住宿餐饮、医疗、安保等方面的提升。

以赛事为引领和依托，冰雪运动的推广有了有力的“抓手”，大众的参与热情越来越高。国家体育总局冬季运动管理中心常务副主任丁东表示，通过广泛组织、开展丰富多彩、特色鲜明的冰雪赛事活动，能够带动更多人在冬季走到户外，感受冰雪运动的魅力，从而掀起全民冰雪健身的热潮。

百城联动助力推广

推动冰雪运动“南展西扩东进”，有利于推进“三亿人参与冰雪运动”目标的实现。据太舞集团市场中心总经理聂宁宁介绍，如今到太舞滑雪小镇体验滑雪的南方客人数量较之前有了明显增长。而2018年年底，第五届全国大众冰雪季的启动仪式第一次走出北方，来到上海，不仅为上海冰雪运动的普及注入了新动力，也标志着全国百城联动助力冰雪推广的新局面正在形成。

上海市体育局局长徐彬表示，上海将不断优化服务，为冰雪运动提供良好的发展环境，同时扩大社会参与度，积极引入社会资本，推广俱乐部办训模式，充分发挥社会主体作用，为推广冰雪运动探索新的路径。

在黑龙江省，一年一度的“赏冰乐雪”系列活动已经启动，超百项赛事及活动安排将贯穿整个雪季。在吉林省，长春冰雪旅游节不仅设置了冰雪运动的体验活动，更将冰雪文化融入活动之中……“这个雪季的大众冰雪活动突出全国联动的特点，各地举办的活动相互辉映。大家都在努力推动冰雪运动的普及发展，为‘三亿人参与冰雪运动’创造条件。”丁东说。

除了冰雪运动的覆盖面不断拓展，大众参与的标准和规范也相继出台、更加细化。大众冰雪技术等级评定、裁判员培训班、赛事组织管理人员培训班等一系列内容同步“上线”，为科学、扎实地推广冰雪运动奠定了基础。

雪场升级拉动消费

推广冰雪运动，青少年是关键群体。目前，随着冰雪运动的持续升温，青少年逐渐成为活跃在冰场、雪场上的主要群体。

日前，全国青少年体育冬令营河北站开营，来自河北石家庄的500余名中小学生在专业教练的带领下，进行了初级滑雪练习，这项活动将持续到2月底。而在北京东城的地坛体育馆，新建成的冰壶赛道将由场馆周边的35所中小学“共享”，目前已经有10多所学校借助场地条件开设了冰壶课，未来这个数量还将继续增加。

北京市滑雪协会主席李晓鸣表示，全社会都在努力为青少年参与冰雪运动创造条件，目前已经收到很好的效果。不过他认为，冰雪运动进校园不仅是为了让孩子学会滑雪技能，更需要他们理解滑雪文化，了解滑雪的知识。“通过参与冰雪运动，培养孩子能吃苦、不怕困难、勇于挑战自我等品质。”

在聂宁宁看来，以家庭为单位的度假式滑雪成为趋势。而滑雪人群的变化也在推动着雪场进行完善升级。“小镇的文化活动日趋常态化，音乐会、摇滚音乐节、画展、艺术讲座等让大家滑雪之余的生活更加丰富，每个人来到这里都能找到自己的兴趣点。”

《 人民日报 》（ 2019年01月04日 15 版）