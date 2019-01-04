美国最新研究：长期熬夜极易导致身体脱水

众所周知，熬夜对身体造成的危害极大。美国一项最新研究证实，每晚不足6小时的睡眠甚至会使身体出现脱水症状，一起跟法国健康杂志《TOP SANTE》深入了解一下吧。

为了保持白天精力充沛，一位成年人应保证平均每晚7至9小时的睡眠，一旦睡眠不足就可能会诱发多种疾病，据宾夕法尼亚州立大学于发表在美国《睡眠健康》(SLEEP)杂志上的最新研究显示，每晚不足6小时睡眠的成年人很容易进入脱水状态。

这项研究对两万名参与者进行了关于睡眠习惯的调查，同时采集了他们的尿液样本。结果表明，每晚6小时睡眠的成年人尿液浓度要高得多，与8小时睡眠的成年人相比，前者尿液水化不足的可能性高达16%至59%。

事实上，这种脱水状态与人体的荷尔蒙系统调节机制有关。为了调节体内的水合作用，人体在白天和夜晚都会释放一种叫做加压素的激素，但这种激素在睡眠状态中释放得会更快。宾州大学生物健康与人类学主要负责人兼教授助理阿舍 罗辛格(Asher Rosinger)指出，过早起床有可能使人体错过大量释放加压素的时机，从而影响整个水合调节系统，因此，专家建议，如果睡眠不足且第二天感觉疲倦无力，多喝水可起到缓和作用。【环球网综合报道】