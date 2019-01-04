海外医疗骗局来袭 要擦亮眼的不只是消费者

“一些人如此容易上当受骗，与懂不懂医学无关，而是看有没有常识，以及是否能克制自己的占便宜冲动。一些人不相信科学经验，却热衷于相信‘奇迹’，相信一款药能够‘包治百病’和‘化腐朽为传奇’，当然就更容易被骗子俘获。”

免费坐飞机出境游、免费参加高端海外医疗说明会、免费接受“国际权威医学机构”体检……这是浙江嘉兴市某美容院为会员提供的诱人福利。然而，当他们踏上旅程时，便进入了他人精心设置的海外医疗骗局。2018年12月28日，公安部督办的“4·24”特大海外医疗诈骗案侦查终结，警方已依法查获涉案人员132名，冻结涉案资金7000多万元，扣押假药3000多箱及一大批涉案物品。

近年来，高端海外医疗在国内逐渐升温。此前有统计显示，2016年中国海外医疗市场规模就已达到1000亿美元。但是，热潮背后的坑也不少。这起被破获的大案，诈骗团伙就专门盯着“高收入、爱养生、不懂法、不懂医者下手”，受害人几乎遍及全国，涉案金额以亿计——该领域的骗与被骗的概率可想而知。

从相关案件披露的细节来看，海外就医需求上升的同时，一些不法分子正利用种种漏洞，为消费者构建了一个个精美的陷阱。此次案件中，诈骗团伙先是诱骗“熟客”参与免费出境游，然后借机邀请参加高端海外医疗说明会，并雇佣外国人扮演国际医疗专家会诊，再趁机兜售治疗方案。这种“一条龙服务”，一方面满足了不少人占便宜的心理，另一方面也抓住了人们对高端医疗的诉求，堪称“步步设陷”。

但是，真的假不了，假的也真不了。对个人来讲，要戳破真相，其实并没那么难。比如，一些服务人员“比亲人还亲”，并许诺免费出境游，不过是把一些保健品骗局中针对老人的“送鸡蛋”小恩小惠换成了出国机票，但套路其实还是一样，无非是感情牌与利诱牌。回头想想，一个来路不明的机构突然送你免费出境游，难道第一感觉不是可疑吗？而所谓的医疗专家问诊，动辄给你判了“重病”，如果在刷卡付钱之前，先找正规医院检查一番，还有那么容易被唬住吗？

说到底，一些人如此容易上当受骗，与懂不懂医学无关，而是看有没有常识，以及是否能克制自己的占便宜冲动。一些人不相信科学经验，却热衷于相信“奇迹”，相信一款药能够“包治百病”和“化腐朽为神奇”，当然就更容易被骗子俘获。

当然，诈骗犯罪得逞，不能只怪罪于被骗者的“轻信”。尤其是当它嫁接于海外医疗这种正常的消费需求之上。这些骗术或许是抓住了某种普遍的人性弱点，但其本质上，依然是监管孱弱甚至是缺失的产物。比如此前有媒体分析，目前医疗旅游在中国尚处于起步阶段，从业人员良莠不齐，医疗旅游跨地域、跨语言的统一行业规范还没有形成，监管也缺乏相应的法律法规作为依据，这给一些不法分子的乘虚而入打开了方便之门。

特别是，海外医疗骗局打着高科技的幌子，又能够利用地域文化、语言的差异，在消费者与骗子之间构建信息落差，这对消费者更具“杀伤力”。在该领域，公共部门如果不能及时立规，不配备相应的监管、执法资源，就很可能将一个新兴的“领地”拱手让给不法者。

海外医疗骗局的出现，折射的其实是两个方面的滞后。一是，个人对于海外医疗的“消费”需求，滞后于自己所能够掌控的信息和常识，呈现出“病急乱投医”的尴尬；二是，相关法律、规则的制定滞后于社会对于海外就医需求的上升步伐。只有这两个方面都能够齐头赶上，海外医疗才能少一点坑。