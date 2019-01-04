老人胸闷气短 党参田七炖鸡

随着天气越来越冷，不少中老年人的血压都会随之升高或发生波动，甚至出现胸闷、胸痛，心悸、气短等症状。这与气温下降，导致血管收缩变得狭窄、血压升高有关。中医认为，中老年人之所以出现胸闷气短等症状，多与心气不足，气血推动无力，血脉瘀阻有关。患者除了遵医嘱服药、注意保暖，还可以常喝党参田七炖鸡汤，能补气补血、行滞化瘀，改善微细血管的血液循环，缓解胸闷不适的症状。

取党参30克、田七15克、去皮鸡半只、红枣2颗、生姜数片。田七打成细粉，备用；党参切片，鸡去皮切成块，与红枣、生姜一同放进纱布袋后扎口，放入煲内，加水适量，用小火炖至肉烂后，兑入田七粉拌匀，调味后即可饮用。可每日或隔日服用一次，连用15日以上。

方中，党参补中益气、健脾补肺，是经常使用的补气药，现代药理也证实其有扩张血管、降压、改善微循环的作用。熟田七粉有第一补血药之称，能养血补血，祛瘀生新，两者兼顾而却不伤其正气。田七有“生打熟补”的说法，也就是说生田七主要用于跌打损伤、活血祛瘀，对于年纪老迈、素体虚寒、食欲不振、体质较弱者，生田七过于寒凉，不宜使用；熟田七是用菜油在铁锅中把生田七慢火煎熟，晾干后制成的，也可隔水蒸熟后晾干，它除了化瘀，还有补血养血的功效，用于虚人内生瘀血更为适合，即使是气血不足、脏腑虚衰的老年人服用也无伤正气之虞，所以本方使用熟田七。鸡肉有强壮滋补的功效，去皮减少了脂肪摄入，使汤色清澈，味道更为鲜美。红枣养血安神，生姜温中祛寒。五种食材合为汤，补气养血、益心气、活心血、补虚劳，对缺血性冠心病患者也有良好的食补功效。▲