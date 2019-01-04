老人坐飞机，要做哪些准备

如今，很多老人爱坐飞机旅行、探亲访友，享受快捷交通。不过，老人往往有慢病，体质也较虚弱，坐飞机还需要做好准备。

饮食清淡觉睡足。登机前几天，建议老年朋友饮食清淡。登机前既不能吃得过饱，也不能饿肚子。出发前休息好，飞机上很难补觉。吸烟的老人，上飞机前少抽烟，因为大量尼古丁对血管有强烈收缩作用，会增加血栓形成的风险。

晕机老人坐前部。登机前，可适当服用抗晕止吐药物。晕机老人尽量提前选座位，坐在飞机前部，并紧靠窗口，以减少颠簸。乘机时嘴里含个糖块，可调节中耳鼓室内外气压平衡、预防晕机。

患血栓老人选过道。连续飞行数小时会增加深静脉血栓及腿部血栓危险。坐在靠近过道的位置，便于随时起身活动。最好每隔1~2小时起身活动，这对患静脉血栓的老人尤为重要。登机前选座位时，老年朋友尽量选择经济舱出口行列座位，能更好地伸展双腿。

随身带急救药物。对患病老人来说，随身带急救药物是非常必要的，高血压患者备好急救降压药；冠心病患者携带硝酸甘油片、阿司匹林等；糖尿病人携带医疗证明和胰岛素制剂；慢性心功能不全患者需带口服利尿剂、硝酸甘油片；哮喘患者预备短效支气管舒张剂及1个疗程的口服糖皮质激素；慢阻肺患者预备短效支气管舒张剂，提早向航空公司申请吸氧……

最好有人陪。老人乘机，最好有人陪同。如不放心让老人单飞，可向航空公司申请“无人陪伴老人”服务。此项服务从老人到达机场后，一直由专人负责。但要注意，这项服务需准备好证件，提前申请。

脑血管病人尽量别坐飞机。飞机的轰鸣、震动及缺氧情况可能使患脑栓塞、脑出血、脑肿瘤的病人病情加重，所以这类病人最好别坐飞机。60岁以上人士建议选择大型和中型客机，更稳当。▲