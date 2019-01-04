快速爬四层证明身体棒

保持健康、争取长寿是许多成年人的追求，其实，一个关键指标就可知你的体力好不好。西班牙一项新研究发现，能够快速爬四层楼且中间不用休息的人，因心血管疾病、癌症等原因导致的早亡风险较低。

西班牙拉科鲁尼亚大学医院研究团队针对1.3万名已知或疑似冠心病患者进行观察研究。研究人员要求参试者在跑步机上或走或跑，并不断增大运动强度，直至精疲力竭。在参试者运动的同时，研究人员对他们进行超声心动图监测，利用声波生成的心脏动态图片，可以显示心脏大小、形状以及心室和瓣膜的工作状态。随后，研究人员用代谢当量评估参试者的运动强度。代谢当量为1相当于静坐时的能量消耗；站着或者慢走时，代谢当量小于3。试验结束时，参试者被分为两组，一组是在气喘吁吁前，代谢当量就已达到10的功能强者，另一组是代谢当量不到10时就已气喘吁吁的功能弱者。

在5年随访期间，参试者中的1253人死于心血管疾病，670人死于癌症，650人死于其他原因。综合考虑年龄、性别及其他相关因素后，研究人员发现，与运动监测中代谢功能强的参试者相比，功能弱者死于心血管疾病的风险高了三倍，死于癌症的风险几乎翻一番，死于其他原因的风险也高出近三倍。

该研究领导者、拉科鲁尼亚大学医院心脏病专家杰斯·佩泰罗博士表示，体育锻炼对血压和血脂都有积极作用，可以减轻炎症，改善人体对肿瘤的免疫反应。他根据研究结果得出的结论是，如果能做到快速不停歇地爬四层楼，就表明一个人拥有很强的运动能力，如果做不到，那就需要进行更多的锻炼。▲（李悦康）