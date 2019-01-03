79批次化妆品不合格 浙江章华称其中14批次为假冒

人民网北京1月3日电（董童）今日，国家药品监督管理局于官网发布《关于79批次化妆品不合格的通告》（以下简称“通告”）显示，经北京市药品检验所等检验，标示为浙江章华保健美发实业有限公司等23家企业生产的79批次化妆品不合格。在浙江章华保健美发实业有限公司生产的23批次不合格产品中，标示浙江章华保健美发实业有限公司生产的章华汉草国色天香·栗子棕章华护染焗油（4号），章华汉草国色天香·酒红章华护染焗油（6号），章华汉草国色天香·棕黑章华护染焗油（14号），章华汉草国色天香·自然黑章华护染焗油2.0，天峰染发焗油，天峰染发焗油（棕黑色），野果珍天峰染发焗油（酒红色），彩语天峰染发焗油2N，亮秀天峰染发焗油2N，亮秀天峰染发焗油6.5，SAVOL章华亮秀天峰染发焗油2N，章华生态焗油染发霜（3.4）（持久型），章华生态焗油染发霜（3.3）紫红色（持久型）和章华生态焗油染发霜（3.8）深咖啡色（持久型）等14批次产品，生产企业声称为假冒产品。

涉及的标示生产企业、不合格产品为：

浙江章华保健美发实业有限公司生产的天峰染发焗油5.66，章华汉草焗油染发霜（38），章华汉草焗油染发霜（柔美栗黑·棕黑），章华海深植藻焗染霜（53），章华生态焗油染发霜（3.3）紫红色（持久型），章华生态焗油染发霜（3.8）深咖啡色（持久型），章华生态焗油染发霜（3.4）（持久型），章华生态焗油染发霜（3.8）（持久型），章华汉草国色天香·栗子棕章华护染焗油（4号），章华汉草国色天香·酒红章华护染焗油（6号），章华汉草国色天香·棕黑章华护染焗油（14号），章华汉草国色天香·自然黑章华护染焗油2.0，丝精焗发霜4.2（植物滋润型）栗子棕色，章华护染香波（自然黑），天峰染发焗油（棕黑色），天峰染发焗油，野果珍天峰染发焗油（酒红色），彩语天峰染发焗油2N，亮秀天峰染发焗油2N，亮秀天峰染发焗油6.5和SAVOL章华亮秀天峰染发焗油2N，广州市白云区圣迪雅化妆品厂生产的益容堂染发膏（自然黑），益容堂染发膏（葡萄紫）和益容堂染发膏，鹤山市邦丽精细化工有限公司生产的梦佩丝染发膏，安卡优品·梦佩丝染发膏（6/23），安卡优品·梦佩丝染发膏（7/34），安卡优品·梦佩丝染发膏（6/66），安卡优品·梦佩丝染发膏（N/04）和安卡优品·梦佩丝染发膏（7/44），广州市韩妃化妆品有限公司生产的韩妃五贝子水润滋养染发倒膜（亚麻色），韩妃五贝子水润滋养染发倒膜（铜棕），韩妃五贝子水润滋养染发倒膜（自然黑），韩妃五贝子水润滋养染发倒膜（绚丽紫）和韩妃五贝子水润滋养染发倒膜（咖啡），广州市凯维斯化妆品有限公司生产的凯维斯染发膏（紫红色），格尔士[五贝子+纯牛奶]生态护染霜（5.66酒红色），格尔士 [五贝子+纯牛奶]生态护染霜（5.67葡萄紫色），格尔士[五贝子+纯牛奶]生态护染霜（2.0自然黑）和格尔士[五贝子+纯牛奶]生态护染霜（4.62紫红），广州市倩雅丝精细化工有限公司生产的发彩染发膏·易素欧娜（炫棕色），发彩染发膏（炫棕色），发彩染发膏（铜红色）和发彩染发膏（棕黑色），广东瑞虎精细化工有限公司生产的瑞虎一洗黑洗染香波（黑色），御康堂清水黑发瑞虎染得快染发膏（自然黑），军医生自染美瑞虎染得快染发膏（栗棕色）和军医生瑞虎染得快染发膏（咖啡色），广州威妮雅化妆品有限公司生产的金竹堂染发膏，金竹堂染发膏（自然黑）和金竹堂五色米金竹堂染发膏（自然黑），广州汉典化妆品有限公司生产的汉典染发膏（葡萄紫），汉典染发膏（栗子）和汉典染发膏（咖啡），广州市花都区英涛化妆品厂（委托单位：英国佩拉化妆品控股集团有限公司）生产的英涛染发膏（紫色），广州市花都区英涛化妆品厂（委托单位：香港英涛精细化工有限公司）生产的英涛染发膏（棕色），广州市兰姿化妆品有限公司生产的海维斯植物芳香染发膏（绚丽紫）和海维斯植物芳香染发膏（橙色），广州市三崎美容美发用品有限公司生产的Q8日本蝶衣染发膏V10 10.6和三崎染发膏灰色，台山高富日用化工有限公司生产的艾的染发膏系列（烟草啡）8.5B和艾的染发膏系列（酒红色）5.6R，肇庆市凯捷科技有限公司生产的凯捷染发膏（咖啡色）5/77和凯捷染发膏（金铜色）6/4，北京老人头日用化学有限公司生产的发业彩染焗油膏（棕黑色）和老人头牌染发焗油乳膏枣红色，广州市君子兰精细化工有限公司生产的seyork思雨思雨染发膏，广州市诗丹丽化妆品厂生产的莱欧染发膏-酒红色（7/45），广州市瑛派儿化妆品有限公司生产的瑛派儿染膏，广州御采堂化妆品有限公司（委托单位：广州无与伦比企业集团有限公司）生产的韩金靓清水黑发啫喱（黑色），北京贵佳美工贸有限公司（委托单位：北京御奇日通化妆品有限公司）生产的安之酸营养久益彩染焗油膏（栗棕），广州市浩鑫精细化工有限公司生产的浩鑫染发膏（金铜色），广州市白云区小四郎化妆品厂生产的小四郞染发膏（紫色），大连河原日用化学品有限公司生产的彩蕴焗油染发膏（天然黑）。

其中，经生产企业所在地药品监管部门现场核查，标示浙江章华保健美发实业有限公司生产的章华汉草国色天香·栗子棕章华护染焗油（4号），章华汉草国色天香·酒红章华护染焗油（6号），章华汉草国色天香·棕黑章华护染焗油（14号），章华汉草国色天香·自然黑章华护染焗油2.0，天峰染发焗油，天峰染发焗油（棕黑色），野果珍天峰染发焗油（酒红色），彩语天峰染发焗油2N，亮秀天峰染发焗油2N，亮秀天峰染发焗油6.5，SAVOL章华亮秀天峰染发焗油2N，章华生态焗油染发霜（3.4）（持久型），章华生态焗油染发霜（3.3）紫红色（持久型）和章华生态焗油染发霜（3.8）深咖啡色（持久型），广州市倩雅丝精细化工有限公司生产的发彩染发膏·易素欧娜（炫棕色），广州市花都区英涛化妆品厂（委托单位：英国佩拉化妆品控股集团有限公司）生产的英涛染发膏（紫色），广州市花都区英涛化妆品厂（委托单位：香港英涛精细化工有限公司）生产的英涛染发膏（棕色）等相关批次产品，生产企业声称为假冒产品。

上述不合格产品及相关企业违反了《化妆品卫生监督条例》《化妆品标识管理规定》等相关法规的规定。国家药品监督管理局要求广东、浙江、北京、辽宁省（市）药品监管部门核实后依法督促相关生产企业对已上市销售相关产品及时采取召回等措施，立案调查，依法严肃处理；要求安徽、北京、福建、甘肃、广东、贵州、海南、河南、湖北、湖南、江苏、江西、青海、山东、山西、陕西、天津、新疆、云南、浙江省（市）药品监管部门责令相关经营单位立即采取下架等措施控制风险，对涉嫌假冒的产品，要深查深究其进货渠道，对违法违规行为，依法予以查处，涉嫌犯罪的依法移交公安机关。上述省级药品监管部门自通告发布之日起3个月内公开对相关企业或单位的处理结果，相关情况及时在国家化妆品抽检信息系统中填报并报告国家药品监督管理局。