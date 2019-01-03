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2018年度中国“互联网+医疗健康”优秀案例征集公告

2019年01月03日15:00 来源：人民网-人民健康网

戴着全息眼镜做手术，全息影像实时共享，机器人应用于微创技术领域……这并不是科幻大片里的超现实医疗，电影里的未来已经真真切切地走到我们身边，催生医疗健康领域新革命。随着云计算、大数据、人工智能等新技术快速迭代，中国卫生事业正在驶向智能发展快车道，为推动建设健康中国创造广阔机遇。

随着人工智能的发展，百姓医疗健康新需求在不断增长。人们期待能够更好地预防控制疾病，得到个性化的诊疗，这需要改变传统的医疗模式，优化诊疗、用药、报销等各个医疗环节。“互联网+”加速赋能，可将医疗、医药、医保三方作为一个体系联动起来，实现对个体进行疾病前、中、后的全周期管理。

新的医疗变革得益于政策红利的持续释放。从《互联网诊疗管理办法（试行）》到《互联网医院管理办法（试行）》，从《“健康中国2030”规划纲要》到《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》……伴随一系列文件出台，医疗健康行业迎来发展黄金期。电子健康档案、疾病风险评估、在线疾病咨询、电子处方、远程治疗等多种形式的健康医疗服务走进千家万户；医疗资源和服务也更好地下沉到中国农村、偏远城市等基层。

人工智能正在成为大健康领域的重要变革力量。如何创新对接互联网之“智”与百姓健康之“需”，如何借助政策红利寻找“互联网+医疗健康”的新增长点，每一位医疗从业者、技术创新者、模式建构者既是答题人，也是实践者。

健康，是民族昌盛的重要标志，也是人民群众的共同追求。人民日报全国党媒信息公共平台、《健康时报》社携手腾讯公司发起“互联网+医疗健康”优秀案例征集活动，征集并推选出在智慧便民、科技创新方面表现突出的行业标杆案例，分享“互联网+医疗健康”最新成果，为不断筑牢亿万民众健康幸福的民生之基作出贡献。

活动详情请关注微信公众号“人民日报媒体技术”或“健康时报”，回复“互联网+”获取报名信息，或扫描图片中二维码进行报名。

报名截止日期：2019年2月20日

 

(责编：李轶群、杨迪)


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