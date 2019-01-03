杨紫挑战高难度滑雪  滑雪不怕摔就怕撞

正是滑雪的好季节，近日，滑雪教练与杨紫身体力行地向网友展示了雪场的基本操作，在《杨紫瘦Time》第二期节目中，杨紫展示了雪场站立、直行滑雪、摔倒、横向登坡等。同时还在线教网友如何优雅摔出“美人躺”，更是吐槽老爸滑雪囧事：“老爸是个滑雪新手，去了高级道之后，不敢下来，在上面站了一下午。”

解放军总医院第四医学中心骨科主任医师商卫林说，滑雪是一种高速剧烈的运动，一定要防撞。

碰撞是最危险的，许多严重骨折都是因碰撞造成的。下滑时两个雪板给力必须平均，滑行时目视前方，身体放松。滑雪前不要饮酒，身上不要带指甲剪、刀具等尖锐物品和易碎玻璃瓶等，以防摔倒扎伤。不要相互打闹、碰撞。休息时要横向停留，防止身体出现失控而撞击他人或树木、拦网。滑行中如果失控跌倒，应迅速降低重心，向后坐，不要随意挣扎，可举起四肢、屈身，任其向下滑动。或者向自己身体的左、右侧倾倒，这样能让自己下滑的速度在最短的时间内减到零。要避免头部朝下，更要避免翻滚。

此外，虽然雪地比较松软，但一般的滑雪场地都是由高向低处滑，向下的冲击力很大，如果没有做好充分热身运动，猛然的剧烈运动或不规范动作，极易造成软组织损伤，如肌腱拉伤、韧带扭伤等。热身活动可采用慢跑、擦面、浴鼻、拍打全身肌肉、活动胳膊和下蹲等，调动肌体各部分的机能活动，提高中枢神经系统的兴奋性和反应能力，减少运动损伤的发生。

需要提醒的是，年轻人在冬天很喜欢滑雪运动，但活动的时间应尽量控制在3个小时以内，以免因长时间在户外活动而被紫外线晒伤，增加日后患皮肤癌的风险。



参考资料

①健康时报2011年02月10日：滑雪别超3小时

②健康时报2014年01月20日：滑雪不怕摔就怕撞

③中新网：杨紫探讨健身减肥话题 挑战高难度滑雪