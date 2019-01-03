色彩奥秘知多少？法媒带你了解颜色与心理的秘密

著名画家梵高曾在给弟弟的信中写道：“色彩本身会传达某些讯息。”百余年后，精神科专家米歇尔 勒朱瓦耶肯定了这种说法。他表示颜色确实会对大脑和情绪产生影响，感受很直观但要用理论证实却很难。法国杂志《费加罗夫人》为您详细解读颜色与心理的密切关联。

尽管很难用科学手段证明色彩对大脑的影响，但专家通过研究发现，大自然的颜色确实会对人产生神经生物学作用。比如经常看海或其颜色的老人的心态更好、认知能力更强，常置身于绿色环境使人产生积极的情绪。

事实上，色彩对心理的影响主要可以体现在穿着上。穿着是人们所感受和想要传达的情绪的表现。米歇尔 勒朱瓦耶表示，注重自己的感受是十分重要的，因为述情障碍者们患心血管疾病的风险比平常人高4倍。

所以当我们选择衣着时，也在“练习期待”。当我们穿得漂漂亮亮地出现在众人面前时，会产生正面积极的情绪。穿衣不止是为了遮蔽身体、遵循社会约束，更是通过色彩进行的一种情感交流。

色彩还会对人们从事的活动产生影响。心理学家、教练鲍里斯 查彭迪尔证实，穿红色会提高运动能力，还会增加对异性的吸引力。而在时尚界，某些品牌已经抓住色彩的重要性，比如Louboutin就以红底鞋独树一帜。

因此色彩设计师让 加布里埃尔 科斯建议，每个人都应听从内心的声音，把钟爱的颜色穿在身上。(实习编译：王栗媛 审稿：赵怡蓁)