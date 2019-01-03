蹲久了起来头晕能献血吗

“我蹲久了起来头晕，不敢献血。”近日，郴州市民王女士经过五岭广场献血点，因为担心自己存在贫血症状，迟迟不敢迈出献血的步伐。

王女士今年36岁，身材纤瘦。她介绍，平时她蹲久了或者躺久了，再突然站起来，就会出现眼前发黑、头晕的症状。虽然自己一直都非常想参加无偿献血，但因为这件事情一直不敢参加。

“您不用担心，我们可以给您做个检查，看看是不是贫血。”在当班护士的指导下，王女士填好了无偿献血健康征询表，并现场参加了献血前体检。体检项目包括血压、乙肝、梅毒、转氨酶、血红蛋白等。其中，血红蛋白含量是判断是否贫血的重要标准，一般认为成年男性低于120g/L(12.0g/dl)，成年女性低于110g/L(11.0g/dl)为贫血。

护士从王女士的指尖取出了少量血液，并滴入血红蛋白目测试剂中，血液很快沉入了测试剂的瓶底。“您看，您的血液很快就沉下去了，这说明您没有贫血。”听到这个消息，王女士悬着的心也终于放下来了。经过一番细致的检查，王女士的其他项目也都正常。当天，她成功捐献爱心血液400毫升，圆了自己许久的献血心愿。

据了解，在实际生活中，像王女士这样误认为自己贫血的市民不在少数。“蹲下去的时候，人体的大量血液滞留在下肢和腹腔中，一段时间后，如果突然站立起来，就会导致暂时的脑缺血，引起头晕、眼前发黑等症状。”郴州市中心血站采血科主任朱虹伊介绍，这种现象可能是“体位性低血压”。一般情况下，依靠身体自身的调节作用，都会在很短的时间内自行缓解。

那真正的贫血是什么样呢？贫血是指在一定容积的循环血液内红细胞计数、血红蛋白量以及红细胞压积均低于正常标准，其中，以血红蛋白最为重要。患者表现为面色苍白，伴有头昏、乏力、心悸、气急等症状。如果仍然心存疑惑也不用担心，在献血前，医护人员会对每一位献血者进行血红蛋白检测，检测结果合格才能参加无偿献血。