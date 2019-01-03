北京：通州今年开工八大医疗机构

昨日，记者从通州区获悉，今年通州将有八大医疗机构取得新进展，其中安贞医院通州院区、首儿所通州院区、友谊医院通州院区二期、胸科医院现址扩改建、北京急救中心通州部将于年内开工，通州区妇幼保健院、新华医院，以及北京市疾病预防控制中心整体迁建也有望在今年底前开工建设。不仅如此，此前已经开工的北京大学人民医院通州院区、东直门医院东区二期、潞河医院四期、潞河医院分院，都将在2019年完工。

其中，北大人民医院将是通州区引入的最大三级甲等医院，将打造创伤急诊急救中心、妇产生殖产前诊疗中心、肿瘤放化疗生物治疗中心。通州院区选址京津冀交汇处的通州区漷县镇，驱车1小时就可抵达河北廊坊的三河、大厂、香河“北三县”等诸多医疗资源薄弱地区。医院建成后，不仅为城市副中心居民提供医疗服务，还可辐射京津冀部分区域的患者，也为北京市中心医疗机构“减压”。目前已完成了主体结构和二次结构施工。该工程计划于今年竣工。

此外，潞河医院四期和分院、东直门医院东区二期，均已完成主体结构、二次结构及外立面施工。潞河医院是通州区的老牌医院，是不少通州市民看病的首选，医院门口常年堵成一锅粥。四期建成后医院床位将增至2000张，还新修一个地下车库，医院门口常年堵车的难题将迎刃而解。按计划，东直门医院与东直门医院东区将两院合一、主体东迁。此举将实现两院区领导班子、医教研工作全面融合，带动中医药服务水平大幅提升。

前不久，作为首个在通州落户的三甲医院，友谊医院通州院区正式开诊，开设内科、外科、儿科、急诊、放射、检验等临床医技科室，所涉及科室与西城院区同步，出诊的医生也是友谊医院西城院区的“原班人马”，城市副中心居民在家门口就能享受和市里相同的高质量医疗服务。医院内设置了100台自助服务机能够提供从购买病历本、建卡、预约、挂号、取号，到打印检查检验结果、缴费、打印发票等门诊全流程服务。手机扫码随时取用的共享轮椅、微信“摇一摇”可指路到具体科室的实时导航……医院考虑周到的便民服务无处不在。

未来几年，副中心的三级综合、专科医院将逐渐增加。不同层级和类别的医疗卫生机构，将共同构建完善的三级医疗服务体系。（记者 王可心 通讯员 刘炜）