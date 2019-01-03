职业病防治没有完成时

我国是全球劳动力人口最多的国家之一。《2017年国民经济和社会发展统计公报》显示，我国总人口13.9亿人，就业人口7.76亿人，其中流动工人2.86亿人。随着工业化、城市化、全球化的加速及新材料、新技术、新工艺的广泛使用，劳动者在职业活动中接触的职业危害更加多样、复杂，职业暴露人群日益扩大，职业病新发病例呈明显上升趋势。虽然我国职业病防治工作取得了一定成效，但未来仍面临不少挑战。

职业病或将进入高发期

近些年，原国家安监总局通过持续开展职业病危害专项治理，实现源头控制，取得了一定成效。例如，先后在石英砂加工、木质家具制造、陶瓷耐火材料等行业开展专项治理，明确尘毒危害治理措施，指导督促企业改进工艺、设备。以陶瓷耐火材料行业为例，治理后企业数量由4976家减少到3771家，粉尘浓度超标率由42.4%下降到30.2%，企业主要负责人、管理人员和劳动者职业健康培训率从60%提高到90%以上。

然而，职业病防治形势依然严峻。国家卫生健康委职业安全卫生研究中心研究员王雪涛表示，职业安全卫生研究中心2006年～2017年对全国部分产煤省市大型矿业集团进行了尘肺病危害调查。结果显示，尘肺病患病人数与报告病例数相差甚大，加之职业健康体检尚未实现全覆盖，报告病例数相对于“潜在”尘肺病人群只是冰山一角。

另一组数据亦让人心忧。1998年～2017年，我国共报告职业病病例380449例。其中，1998年～2007年、2008年～2017年分别报告119948例和260501例，占20年间报告病例总数的31.53%和68.47%，后10年报告的职业病病例数是前10年的2.17倍。自2010年以来，我国职业病报告病例数持续高位波动，2016年全国职业病报告病例数首次超过3万，每年因职业病造成的死亡人数已超过生产安全事故死亡人数。

相关专家表示，随着监督执法力度的加大、职业健康体检率的提高、劳动者健康意识的增强以及诊断机制更加科学规范，我国职业病的检出率不断提升，加之尘肺病等传统职业病具有迟发性和隐匿性（煤矿尘肺病一般要接尘10年～20年乃至30年才发病），今后5年～10年，我国或将进入职业病高发期。（下转第4版）（上接第1版）

疾病谱不断变化

目前，我国职业病以尘肺病、职业性化学中毒、职业性噪声聋、职业性放射性疾病等为主。随着新工艺、新技术、新材料的广泛应用，劳动者在职业活动中接触的职业病危害因素更加复杂多样，职业暴露人群日益扩大，职业病疾病谱也随之发生改变。

中国疾控中心职业卫生与中毒控制所副所长孙新表示，与1998年～2007年相比，2008年～2017年的职业性慢性、急性化学中毒的报告病例数分别下降9.32%和10.81%，而物理因素所致职业病报告病例数增加102.39%。从各类疾病构成比看，2008年～2017年报告的尘肺病和其他职业病在报告总病例中的构成比分别增加41.7%和33.86%，而职业性慢性、急性化学中毒报告病例的构成比分别下降4.88%和5.7%。工作相关的心理、生理疾病等新的职业健康问题也呈快速增长趋势。

孙新介绍，在新的职业危害因素不断出现的背景下，国际劳工组织发布的《国际职业病目录》（2010版）更加关注不良工效学因素和心理因素引起的职业健康问题，例如目录将精神和行为障碍列为职业病；而我国《职业病分类目录》（2013版）将尘肺病、化学中毒、噪声聋等传统职业病作为关注重点，不良工效学因素和心理社会因素引起的职业健康问题尚没有被列入目录。

世卫组织指出，由职业性不良工效学因素所致的背痛占背痛病例总数的37%。“常见的腰背痛、鼠标手属于肌肉骨骼疾病。”孙新说，“如果根据《国际职业病目录》或工业化国家标准，将这类肌肉骨骼疾病列为职业病，我国职业病患病人数将远超现在报告数。”

目前，我国人口老龄化问题凸显。2017年，60岁以上人口达2.41亿，占总人口的17.3%。2015年，世卫组织提出健康老龄化战略。孙新说，应结合对健康老龄化的国际共识，以维护健康公平和提供全生命周期健康服务为核心理念，探讨建立适合我国健康老龄化国情的职业健康工作模式。

向全方位健康管理迈进

在孙新看来，传统职业卫生主要关注工作场所职业危害因素甄别、预防控制和职业病病人的临床救治、康复，职业健康更关注劳动者的全面健康。《“健康中国2030”规划纲要》《国家职业病防治规划（2016~2020年）》《“十三五”卫生与健康规划》等文件的出台，昭示着我国卫生与健康工作已从疾病管理向健康管理跨越。“职业卫生正向一种新的职业健康模式转变，由以职业病防治为中心，转变为以职业人群全周期、全方位的职业健康管理为中心。”

孙新表示，世卫组织为不同国家在不同文化背景下促进职业健康提供了指南，其中包括建立安全、健康、和谐的工作环境，为劳动者营造支持性环境、促进其形成健康生活方式，企业参与社区活动以改善劳动者及其家人健康等。“要通过健康企业建设，推进企业依法履行职业病防治等相关法定责任和义务，营造企业健康文化，有效保障劳动者的健康福祉。同时，以健康企业建设为抓手，营造有利于职业健康的工作环境，应对产业转型和技术进步可能产生的职业健康新问题。”

国家卫生健康委职业健康司相关负责人表示，未来，职业病防治将按照更新观念、完善法规、摸清底数、健全体系、提升能力、合力攻坚的工作思路，从防治职业病转变到管理职业卫生、促进职业健康上来。职业健康工作既要继续防治粉尘、化学毒物、噪声等传统危害，又要兼顾社会经济发展中新出现的心理压力等职业危害，促进职业人群的健康管理。“只要社会分工存在，就会产生与职业环境等因素相关的职业病。从这个角度看，职业病防治没有完成时，永远在路上。”