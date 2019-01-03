热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

全国辅助用药监控目录将问世

2019年01月03日08:36 来源：广州日报

近日国家卫健委发通知，要求各地组织辖区内二级以上医疗机构上报辅助用药目录。而按照要求，每个医疗机构辅助用药品种原则上不少于20个，需要以通用名并按照年度使用金额由多到少排序，形成辅助用药目录，这将成为全国辅助用药监控目录形成的主要依据。

据了解，我国多省份已发布重点监控品种目录并建立重点监控制度，而主要“盯防”对象就包括了辅助用药。“顾名思义，辅助用药就是非关键治疗药物，甚至功效都不好说，这类‘万金油’型药物以前分走了不少医保资金，也让患者承担了不小的开销，却可能耽误主要用药的报销和使用。”有行业人士表示，曾经一度辅助药在报销中占比畸高，曾导致业界怨声载道。

在以往，包括注射剂在内的辅助用药却一路销售飘红。米内网最新统计显示，2017年公立医疗机构终端中成药销售TOP20榜单中，多地受限的注射用血栓通（冻干）年销售额约73.4亿元，名列榜首；被限制次数最多的丹红注射液销售额超过60亿元， 位居第二；其他如喜炎平注射液、醒脑静注射液等常见于各地辅助用药重点监控目录的品种，也都有数十亿元的销售额。为遏制这种行为，有关部门几年前就曾发布文件，明确提出“重点跟踪监控辅助用药、医院超常使用药品”。

“辅助用药严控不代表禁用，最终能不能留在市场上，还取决于它的疗效和安全性。如果临床反馈确实好，而且性价比也很高，即使严控也可能存在生存空间；如果光靠营销推广等手段卖产品，药物临床价值并不高，在当前严控药占比和医保支付限制等高压下，这样的产品会迅速失去市场。”有业内人士认为。（全媒体记者涂端玉）

(责编：李轶群、杨迪)


推荐阅读

早起的人会越来越年轻   闹铃响了好几遍才睁开眼睛起床，洗漱化妆，匆忙上班，这种被时间追赶的感觉，不仅让自己很累，还会导致大脑运转不畅，工作效率低下。何不试着早起，研究发现，早起的人更有活力，更显年轻。【详细】

3种"根菜"有助防秋燥 晚饭有个黄金比例   在秋季，人们的饮食应以“酸、甘、润”为主，少食辛温发散之品。同时，他还推荐，三种广东人常吃的根茎类蔬菜其实有润肺防燥的功效，可以适当多吃。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn