全国辅助用药监控目录将问世

近日国家卫健委发通知，要求各地组织辖区内二级以上医疗机构上报辅助用药目录。而按照要求，每个医疗机构辅助用药品种原则上不少于20个，需要以通用名并按照年度使用金额由多到少排序，形成辅助用药目录，这将成为全国辅助用药监控目录形成的主要依据。

据了解，我国多省份已发布重点监控品种目录并建立重点监控制度，而主要“盯防”对象就包括了辅助用药。“顾名思义，辅助用药就是非关键治疗药物，甚至功效都不好说，这类‘万金油’型药物以前分走了不少医保资金，也让患者承担了不小的开销，却可能耽误主要用药的报销和使用。”有行业人士表示，曾经一度辅助药在报销中占比畸高，曾导致业界怨声载道。

在以往，包括注射剂在内的辅助用药却一路销售飘红。米内网最新统计显示，2017年公立医疗机构终端中成药销售TOP20榜单中，多地受限的注射用血栓通（冻干）年销售额约73.4亿元，名列榜首；被限制次数最多的丹红注射液销售额超过60亿元， 位居第二；其他如喜炎平注射液、醒脑静注射液等常见于各地辅助用药重点监控目录的品种，也都有数十亿元的销售额。为遏制这种行为，有关部门几年前就曾发布文件，明确提出“重点跟踪监控辅助用药、医院超常使用药品”。

“辅助用药严控不代表禁用，最终能不能留在市场上，还取决于它的疗效和安全性。如果临床反馈确实好，而且性价比也很高，即使严控也可能存在生存空间；如果光靠营销推广等手段卖产品，药物临床价值并不高，在当前严控药占比和医保支付限制等高压下，这样的产品会迅速失去市场。”有业内人士认为。（全媒体记者涂端玉）