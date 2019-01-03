我们日常吃的西红柿中，最不同于其他蔬菜和水果的就是其中的番茄红素，很多人说番茄必须炒着吃，其实它没那么傲娇。

番茄红素是一种植物化学物，能够抑制自由基的产生或者直接清除自由基，其抗氧化能力是维生素E的10倍左右，是自然界天然类胡萝卜素中抗氧化能力最强的营养素之一。有研究表明，番茄红素对预防前列腺炎很有帮助。番茄红素不仅存在于番茄中，其中很多红色食物中也含有，比如西瓜、红色葡萄柚等。

番茄里的番茄红素虽然是脂溶性维生素，需要脂肪来促进番茄红素的吸收，但并不一定非要把番茄炒着吃才能确保番茄红素的吸收，只要我们这一餐当中有脂肪的摄入就可以，或者是与上一餐的食用时间不超过两个小时。因为食物的消化吸收最终场所是我们的小肠，而不是在我们的口腔或胃里。我们吃掉的所有食物最终都是进入到小肠进行消化和吸收的。只要我们的小肠中有脂肪的存在就可以促进番茄红素的吸收。

在吃番茄的时候一定要尽量细嚼慢咽，使其细胞壁完全破坏，这样才能充分吸收里面的番茄红素。推荐给大家一种最简单的吃法：做番茄蜂蜜汁，这不仅能最大程度保留西红柿中的维生素C，还能够让身体吸收更多的番茄红素。做法也很简单，把番茄洗净切块，放入料理机中搅拌一下，然后加入一勺蜂蜜调味，最后加几滴橄榄油就可以。