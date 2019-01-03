营养加餐更是“心灵加餐”

最近，江西一乡村小学校长和25名留守儿童的生活故事，被拍成短视频引起许多网友的关注。校长章站亮自2018年10月以来，自费购买食材每天为孩子们做“营养加餐”。这一场景，被一名实习老师拍下后传至网络，短短1个多月，发布该视频的账号就收获了15万“粉丝”。

其实，一些留守儿童真正缺少的不只是物质上的保障，还有父母等家人的陪伴。一些留守儿童由于对父母亲情的需求得不到满足，可能会直接影响到他们的情感发展，显得内向、自卑，甚至会出现一些心理问题。而这所小学的校长亲自给孩子们做“营养加餐”，不仅仅能让孩子们吃到美食，更重要的是还可以为他们提供心理和精神上的营养。为留守儿童营造出家的温暖，让留守儿童感到家的温馨。

视频中，当校长章站亮在做饭时，孩子们都会围过来帮忙，一起洗菜、生火、摆放碗筷、收拾垃圾。这一温馨的场景，仿佛就是孩子们围着父母在一起做饭，让孩子们倍感温暖。有外出务工父母从视频中看到孩子们在老师的教导下快乐成长，觉得“小孩子们更加开朗了，自信心也足了”。“营养加餐”不仅增加了物质营养，更增添了精神关爱，使其成为“心灵加餐”，让留守儿童在关爱中健康成长。

乡村校长做“营养加餐”，对如何更好地关爱留守儿童提供了有益启示，那就是关爱要真正融入孩子的内心世界去，给予他们心理与情感慰藉，让他们真正感到温暖。正如章站亮校长所说，不仅仅只做营养餐，还要做更多的活动、游戏，让他们生活在快乐当中。当然，乡村校长自费做“营养加餐”也启示我们，要真正让留守儿童得到更多关爱，有关部门和社会力量还需投入更多人力与物力，给予留守儿童更多“精准关爱”，陪伴他们健康成长。（刘琛）