医疗机构可开展互联网医疗

“互联网+健康医疗”将一步步走入广州人的生活。近日，市府办公厅印发了《广州市人民政府办公厅关于推进健康医疗大数据应用的实施意见》（下称《意见》），其中提出，维护公民个人信息安全的前提下，通过释放政府数据红利，积极推动健康医疗大数据应用，培育基于云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术的健康医疗产业新业态，缓解看病就医难题，提升人民健康水平。

《意见》提出要推进全市健康医疗大数据汇聚和互联互通，健全数据采集机制，建立“健康广州”数据资源目录，实现数据资源跨部门、跨区域共享。整合现有的卫生健康及医保等数据资源，有序扩大数据采集范围，形成“健康广州”数据资源目录。

未来健康医疗大数据系统的建立能为市民提供更加便利的医疗服务。《意见》中提出，发展便民惠民的健康医疗大数据应用，为市民提供统一的预约挂号、在线问诊、自助缴费、分时候诊、报告实时查询、药品配送等全流程在线诊疗服务，允许医疗机构使用互联网医院作为第二名称。

同时在实体医院基础上，运用互联网技术提供安全适宜的医疗服务，探索医疗机构处方与药品零售信息共享，推行医保智能审核和“一站式”结算，形成一个智能的全民健康服务平台。

建设统一的药品处方流转平台，实现医院信息系统、医疗处方流转信息平台、云药房平台、社会药店、配送系统等互联互通等。

此外，《意见》还提出建设国家级呼吸系统疾病大数据中心，开展个性化精准医学检测试点，开展人工智能精确推荐治疗试点。（全媒体记者杜娟）