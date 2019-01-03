油菜研究获重大突破 新增直接经济效益20亿元

近日，记者从湖南农业大学牵头建设的“南方粮油作物协同创新中心”暨“2011协同创新中心”建设现场评议会获悉，油菜高效可持续生产关键技术研究获重大突破，成果在南方区域示范推广超2200万亩，新增收菜籽3.5亿公斤，新增直接经济效益20亿元，带动湖南乃至南方油菜种植面积稳定提升。仅湖南，油菜播种面积就由2013年的1890万亩，增加到2018年的2050万亩。

目前，我国食用植物油自给率仅35%，每年缺口达2700万吨。如能充分利用好南方4亿亩冬闲田资源发展油菜生产，有望大大提高我国食用油安全保障能力。近年，我国南方稻田多熟制油菜生产仍面临两方面重大问题。一是油菜产业效益低下，导致种植面积下滑、产业发展萎缩。二是南方稻田地力下降、消耗加剧，发展稻田周年多熟种植如何保障稻田可持续发展的问题。为此，以中国工程院院士官春云为首的团队，开展了多项成果突出的攻关。

该团队选育出了4月25日以前成熟、亩产可达150公斤的特早熟油菜新品种5个，填补了国内特早熟品种空白，有效解决了南方稻稻油三熟制种植的茬口矛盾，为提高南方冬闲田油菜种植面积，实现稻稻油三熟制周年增产增效和可持续发展提供了关键支撑。

该团队研究形成了甘芥杂交育种理论，创制出了高含油量、高油酸含量的黄籽油菜新种质。以黄籽油菜为突破口，育成了亩产200公斤左右、含油量48%以上、油酸含量75%以上的“三高”油菜新品种新组合16个，新品种亩均增效贡献达200元以上。通过辐射诱变育种技术，还创制了一系列油酸含量高达80%以上的油菜新种质、新品系，其中最高达93.6%，创造了最高纪录。

研究还探明了稻油轮作条件下稻田养分变化规律，提出了稻油轮作养分高效利用的途径，获授权国家发明专利7项。这一原创性自然科学成果，为南方稻油多熟制可持续发展提供了坚实的理论基础。

团队自主研发的南方稻田油菜机械起垄栽培技术体系，使油菜亩均增产10%以上、节本增效200元以上。

“目前，我们还在开展‘稻+绿肥’‘稻+马铃薯’‘稻+玉米’等多种稻田耕作制度及其栽培方式增效可持续研究，正形成南方稻田增效可持续创新体系。”官春云说。

（记者俞慧友 通讯员匡勇 李苗 喻诚）