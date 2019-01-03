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看到老百姓贫困，心里很着急

2019年01月03日08:11 来源：人民网－人民日报海外版

　　“河道的治理完成没有？”

　　“学校的建设怎么样了？”

　　“还有多少群众住在窑洞里？”

　　富平县委书记郭志英在发言中谈到民生工作时，引起习近平的格外关注，他接连追问了几个具体问题。

　　“当好县委书记，必须做到心中有民。”习近平语重心长地说，县委书记是直接面对基层群众的领导干部，必须心系群众、为民造福。

　　早在浙江省工作时，习近平就提出一个尖锐问题：不能让“平均收入”掩盖住“不平均”现象。

　　座谈会上，习近平特别提到了扶贫问题。他说，现在离2020年实现全面建成小康社会目标还有5年时间，按照国际标准我们的贫困人口还有不少。扶贫工作必须只争朝夕，决不能让贫困地区掉队。到2020年，如果贫困地区面貌改变不大，如期实现全面建成小康社会目标是说不出口的。

　　几位县委书记发言时，都谈到自己为官一任、造福一方的抱负。

　　习近平说，在县委书记这个岗位上，很多人都想干一番事业，这种想法和干劲必须有。

　　谈到自己当年在河北省正定县的工作经历，习近平说：“我当年到了正定，看到老百姓生活比较贫困、经济社会发展水平比较落后的情形，心里很着急，的确有一股激情、一种志向，想尽快改变这种面貌。”

　　他强调，干事创业一定要树立正确政绩观，要做到“民之所好好之，民之所恶恶之”，要求真务实、真抓实干，做工作自觉从人民利益出发，决不能为了树立个人形象，搞华而不实、劳民伤财的“形象工程”“政绩工程”。

　　——摘自《真诚的交流  郑重的嘱托——习近平总书记与中央党校县委书记研修班学员座谈速写》

　　（新华社2015年1月12日电）

(责编：许晓华、杨迪)


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