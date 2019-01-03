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涉嫌传销犯罪和虚假广告犯罪

权健被公安机关立案侦查

2019年01月03日08:10 来源：人民网－人民日报

　　人民网天津1月2日电  （记者朱虹）自“权健事件”联合调查组进驻以来，经过调查取证，事件处理工作取得了阶段性进展。本着依法依规依事实的原则，相关部门对权健公司涉嫌传销犯罪、虚假广告犯罪进行立案侦查。

　　据联合调查组介绍，经前期工作发现，权健公司在经营活动中，涉嫌传销犯罪、虚假广告犯罪，公安机关已于2019年1月1日依法对其涉嫌犯罪行为立案侦查。同时，相关部门依法查处取缔不符合消防安全规定的火疗养生场所、开展集中打击清理整顿保健品乱象专项行动。

　　联合调查组有关负责人表示，天津始终坚持以人民为中心的发展思想，对人民的健康高度负责，合法的依法保护，违法的坚决打击，违规的取缔整治，绝对不允许打着直销的旗号干传销的勾当。对于违法违规行为，要严厉打击、严厉查处、绝不手软。

　　即日起到3月31日，天津在全市开展打击、清理、整顿保健品乱象专项整治行动，将欺诈、虚假宣传、夸大宣传等保健品违法行为作为对象，通过专项整治行动，规范保健品市场秩序，维护消费者合法权益。

　　专项行动以社区、城乡接合部、乡镇、村居为重点区域，以具备开办讲座条件的经营单位及酒店、会所、活动中心为重点场所，重点关注老年人保健品及广告宣传中存在的虚假、夸大等突出问题，还将通过热线电话和官方网站等及时回应并处理消费者投诉，举报有奖。


　　《 人民日报 》（ 2019年01月03日 08 版）

(责编：许晓华、杨迪)


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