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吃草莓补维生素C

北京大学公共卫生学院营养与食品卫生学系主任、教授 马冠生

2019年01月03日08:09 来源：人民网-生命时报

草莓在欧洲享有“水果皇后”“神奇之果”的美誉，不仅色泽鲜艳、香郁可口，而且营养丰富。

每100克草莓可食部占97%，含水分91.3克，能量32千卡，蛋白质1.0克，脂肪0.2克，碳水化合物7.1克，不溶性纤维1.1克。草莓属于低升糖指数食物，糖尿病患者可适量食用。草莓含有多种维生素，其中以维生素C含量丰富，47毫克/100克，所以吃一定量的草莓能够补充维生素C，而这种营养物质有助于预防坏血病和牙龈出血；促进胶原蛋白的合成，增加毛细血管的韧性，预防骨质疏松；促进胆固醇的代谢，预防动脉粥样硬化。草莓还含有多种矿物质，每100克含钾131毫克，钠4.2毫克，钙18毫克，磷27毫克，镁12毫克，铁1.8毫克，还含有锌、铜等微量元素。草莓高钾低钠，适宜高血压和水肿型肾病患者食用。草莓虽好吃，但要注意摄入量，同时还要注意其他种类水果的摄入。▲

(责编：许晓华、杨迪)


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