电子烟纳入禁烟范围具有示范效应

国家推进控烟立法是大势所趋，杭州立法禁止电子烟提示国家立法部门，公共场所所控之“烟”应当包括电子烟，从国家立法的层面控禁电子烟，效果只会更好。把电子烟列入控禁烟范围，可以使更多的人不再被电子烟迷惑，而是想更多的办法、下更大的决心真正戒烟。

1月1日起，最新修订的《杭州市公共场所控制吸烟条例》正式实施。该《条例》的亮点之一是，明确吸烟是指吸入、呼出烟草的烟雾或有害电子烟气雾，禁止吸烟场所不仅禁止点燃烟草制品和吸传统卷烟，也禁止吸电子烟，在全国率先走出了禁止电子烟的第一步。（1月2日《钱江晚报》）

电子烟是一种模仿卷烟的电子产品。随着科学研究进一步深入，电子烟已被越来越多专家与专业机构认定为存在健康风险——电子烟虽然不像传统香烟那样燃烧产生焦油，但烟液中含有一定量的尼古丁，经过雾化吸入后对人的呼吸系统具有危害。去年8月，国家市场监督管理总局、国家烟草专卖局发布通告称，市面上电子烟产品质量参差不齐，未成年人呼吸系统尚未发育成型，吸入此类雾化物会对肺部功能产生不良影响，并可能导致烟碱中毒等多种问题，市场主体不得向未成年人销售电子烟。通告虽然只是禁止向未成年人销售电子烟，但把电子烟的危害说得很清楚，也把公共场所禁止电子烟的理由说得很清楚了。

目前，我国只是禁止向未成年人出售电子烟，除杭州外，其他城市还没有把电子烟纳入禁烟范围。杭州率先把电子烟纳入禁烟范围，具有积极而鲜明的示范效应。此前，我国其他城市控烟条例中没有禁止电子烟，既是因为国家层面没有一个明确的态度，也是因为其他城市没有先例。如今，国家有关方面已经表态，又有杭州第一个“吃螃蟹”，不排除在杭州之后其他一些城市会跟进禁止电子烟。

国内城市中，另一个在立法控制电子烟方面值得期待的城市是北京。北京作为首都，在控烟立法和城市文明建设方面走在全国前列，去年8月北京市控烟协会负责人表示，将尽力推动将电子烟列入控烟条例。以既有的控烟立法成果为基础，北京如果将控制电子烟纳入控烟立法，定能获得舆论和民意的广泛支持。

杭州将电子烟纳入控禁范围，对国家控烟立法也是一个积极的启示。目前，我国控烟缺少国家法规支撑，尽管原国家卫生计生委起草的《公共场所控制吸烟条例》2014年就向社会公开征求过意见，有关方面也将《公共场所控制吸烟条例》纳入2016年立法计划。总体上看，国家推进控烟立法是大势所趋，《公共场所控制吸烟条例》正式出台是迟早之事，此次杭州立法禁止电子烟提示国家立法部门，公共场所所控之“烟”应当包括电子烟，从国家立法的层面控禁电子烟，效果只会更好。

电子烟目前还缺乏有效监管，导致电子烟产业市场混乱，尤其是在一些网购平台，充斥着大量假冒产品。电子烟还存在比较明显的夸大宣传，比如宣传电子烟具有清肺毒的功效，这基本就是违法违规宣传，实际上电子烟连药品都算不上，更谈不上“清肺毒”了。

由于监管不完善，且没有严格的生产标准，一些厂商会在烟油中加入化学物质以提高电子烟口感，如丙烯醛、二甘醇等毒性小的物质，能让肺、肾脏发炎，有些甚至还会添加亚硝胺这种致癌物。如今市面上假冒伪劣产品很多，价格多在几十到一百元之间，这些产品存在很大的质量问题和健康问题，必须予以高度警惕。

市场上号称可以戒烟的产品很多，电子烟虽然可以减轻戒烟过程中的一些痛苦，但本身100%无助于戒烟，戒烟更多还是要靠个人的能动性和意志力。像杭州那样把电子烟列入控禁烟范围，可以使更多的人不再被电子烟迷惑，而是想更多的办法、下更大的决心真正戒烟。

本报特约评论员