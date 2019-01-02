“互联网+医疗”变革服务模式

“互联网+”既是一种思维方式，也是一种治理方式和发展方式，它代表一种新的发展理念，深刻影响生产关系，必将改变医疗行业服务模式。在互联网时代，如何将新兴技术和传统行业深度融合，为医疗行业赋能、为医务人员减负、为患者提供更便捷的优质服务，这是一个全新的课题，需要在实践中找到正确的答案。

2018年4月，国务院出台了《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，提出 “互联网+医疗健康”服务的7个重点领域，完善“互联网+医疗健康”五项支撑体系，并加强行业监管和安全保障。这是一个清晰的政策风口，就是鼓励和促进“互联网+医疗健康”规范健康发展。原来“互联网+医疗健康”谈的更多的是医疗机构如何做好“医疗+互联网”这篇文章——简单地说，就是医疗机构利用信息技术提升管理水平，优化服务流程，让患者享受更加便捷的就诊服务。而《意见》更进一步，鼓励构建线上线下一体化健康服务模式，允许符合条件的第三方依托实体医院做大蛋糕，发展互联网医院，这是政策一个最大的爆点。

《意见》不仅仅就医疗说医疗，更多地强调医疗、医保、医药“三医”联动和部门政策协同，包括“互联网+医疗”、“互联网+医保”以及“互联网+医药”。此外，还有“互联网+公共卫生服务”、“互联网+家庭医生签约服务”、“互联网+医学教育和科普”等，这些是新的服务业态，把优质服务从大医院延伸到基层医疗机构，从基层医疗机构延伸到家庭和个人。通过这种新兴的服务业态和服务模式，群众能真正感受到以健康为中心，而不是以治病为中心的，更加便捷、快捷、优质的医疗健康服务。

“互联网+人工智能应用服务”也被纳入进来。很多专家已形成共识，即人工智能通过底层技术驱动上层服务，实现服务模式与生产关系的调整，提升生产力，从而大大提高医院管理效率，缓解医务人员的负担，为整个医疗服务行业赋能。说白了，“互联网+医疗健康”服务是一种发展趋势。你顺应趋势，它会提升你的服务质量；如果你逆潮流不动，很有可能被大势淘汰。

落实“互联网+医疗健康”服务，仅有政策引导还不够，还要有相关部门的配套支撑，特别是在基础建设方面。为此，国家将建立健全平台体系，加强专网建设。国家卫健委会同国家发改委、工信部制定了远程医疗专网建设、区域中心医院设备配置专项方案，为发展“互联网+医疗健康”提供基础支撑。从“十二五”时期已开始筹划，“十三五”时期加快建设，构建国家省市县联动平台，实现平台初步连通、信息共享。

信息化的本质特征是互联互通，前提保障是立标立规，基本路径是共建共享，根本目的是便民惠民。没有互联互通，信息化发挥不了威力。医院要开展大数据应用和互联网服务，标准必须先行。没有标准化，数据变不了信息，再多的数据也是垃圾山，不能变成钻石矿。“互联网+医疗健康”主战场就在医院，提高医院管理和便民服务水平，是政策落实的重要领域和关键环节。中国区域发展不平衡，城乡发展不平衡，国家要拿出一定的资金加强基础设施建设，特别是偏远地区、偏远乡村，提升医疗信息化应用发展的整体水平。

“互联网+医疗健康”是融合和创新，不是颠覆和取代。但也不能寄希望于“互联网+医疗健康”解决医疗领域的所有问题。“互联网+医疗健康”发展带来就医诊疗方式的变化，不可避免地会遇到一些新情况、新问题，在发展过程中要强化医疗质量和数据信息安全的监管，踩好刹车再上路，更加遵循医学规律、更加注重医疗质量、更加保障医疗安全、更加稳定医疗秩序。

——国家卫健委规划发展与信息化司刘文先在医疗大数据开发应用大会的发言

（人民日报记者 李红梅摘编）