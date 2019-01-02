人间值得，美年成长——美年大健康2019元旦贺词

2018终于过去，2019迎面而来，我们在一起，一如既往，又一年。

时间在我们的手掌画下年轮，在我们的发髻染上白霜，也勾勒出每一年的欣喜和沧桑。我们的目光却越来越纯净和坚定，这又是一年。但是，我们的心却从未变老，美年人永远年轻，永远热泪盈眶…

是的，生活总是不那么容易。但奔波寂寞中仍然时时透着温暖的力量，过去的一年，我和大家一样，总是在忙碌，基本不休息，常常在思考，时时会焦虑。深夜飞行，每每从飞机舷窗看下去，星星点点的灯光又点燃起无限的希望。光景变迁，居安思危，一想到重大的使命还未达成，又有太多的伙伴在背后付出，就觉得责任重大，分秒必争。

因为你们，因为每一个美年人都一样的披星戴月，一样的拼尽全力，一样的执着坚定，我们用专业的心做专业的事情，把准确的指标专业地呈现，为每一点进步和改变殚精竭虑，可是我们越深入越发觉得还应该做的更多、更好。企业的高度有赖行业的温度、民众的态度，特别是面对复杂的生态环境，我们要为整个预防医学产业大声疾呼，全力守护来之不易的发展契机，建立透明化、标准化、专业化的评价体系，引导良性客观的发展环境。

生命有太多的不容易。我倒认为，正是这种不容易，赋予了生命更多的韧劲和更多的辛辣味，才有了这五味的人生，才使得人间更值得，成长更真实，内心更充盈。

是的，人间五味， 2018年我们美年人也遇到不少波折。面对突发的舆情，压力、委屈、责难、焦虑轮番袭来，然而，美年人的字典里没有畏惧和消极，我们坚守底线、正视不足、消融误解、死磕痛点、潜心定念、上下一心狠抓合规质控无死角。我们知道我们能做到！我们了解民众对健康的诉求和渴望，我们明白行业龙头首先必须是质量标杆，理应被放大镜审视，被聚光灯监督，哪怕是局部个别的缺失也不允许。作为体检行业的使命担当，美年人责无旁贷，必须扎扎实实的做好标准化体系、可视化流程、精细化培训、常态化核查，一步一个脚印，一点一滴积累。都说2019的路宽广但不平坦，其实，最好的路就是不平的路，最好的环境就是环境不好，逆风时埋头苦练内功，风浪过去才能大步前行。

我们应该感激这一切的不容易，没有无缘无故的危机，最怕心安理得的安逸。2018这一年，是我们美年的质量升级元年，未来，我们在追求医疗质量的路上没有捷径，只有埋头苦干，必做行业表率！把高品质的体检和健康管理以透明普惠的价格服务我们的客户，这就是美年坚持要做的事情！我们用数据创造科技，用智能复制专业，用平台锻造人才，用管理提升内涵，用价值观守护信仰。

正确的路总是走得艰难，对我们从事医疗健康的美年人来说：质量的背后都是拼搏，创新的背后都是伤痛，信任的背后都是坚守。预防医学事业关乎国家前途命运，我们肩上的担子也越来越重，不容有一丝一毫的松懈。

2018年，我们美年健康体系（包括美年、慈铭、美兆）为近3000万的用户提供了专业的健康体检服务，其中重大阳性的筛出率超过5%。这意味着2018年至少有150万的客户因为我们得到了及时的重大疾病风险预警，这其中至少有数以万计的人因为重大疾病的早期发现而挽救了生命，这不是一个可以忽略的贡献，我们的努力无法用经济价值来衡量，这是美年人为国民健康所共同创造的价值，我为大家感到骄傲！你们辛勤的付出不仅点亮了自己，也延续了更多家庭的希望和温暖。这一年，值得！

2018年，霍金和金庸相继离开，但这并不意味着我们心中的宇宙和江湖已经落幕。大师霍金告诉我们追求真理的路上可以创造奇迹，而大侠金庸提示我们行走江湖的利器是侠肝义胆和赤诚之心。宇宙之大，江湖之远，最终也将归于微小的星辰和带土的泥泞，他们是你每一次抬头仰望星际的期许，也是你每一步落脚跋涉旅途的初心。守护生命，坚持信仰，每一个人都是英雄。

我希望每一个在工作中奋力一搏的美年人都有自己的事业江湖，在那里，有侠义的战友，有可敬的对手，有铠甲，也有武器，有燃了又燃的斗志，也有铭刻于心的无上信仰。我更希望每一个在生活中遇到各种挑战的你们都拥有强大的内心宇宙，在那里，有至爱的亲人，有温热的饭菜，有茶，也有酒，有俗不可耐的烟火气，也有梦想中的星辰大海。

美年人无畏无惧，因为我们是一个共同体，任何人无法低估这个集体的力量，我们从事着天底下最受人尊敬的职业之一，我们承载着提升国民健康和生命科技创新的重要使命，我们不怕磨难，我们也绝不甘于平庸。2019年，不论怎么样的压力和挑战，我们都会变得更强大更团结。在我们眼中，永远的追求是专业，唯一的敌人是疾病，始终呵护的是行业，这是属于我们的大时代。2018是改革开放40年，40年惊涛拍岸，我们的国家依旧破浪前行！2019是美年大健康创立15年，时代变迁，风云际会，唯一不变的我们的初心和信仰，永远不会变。

美年人，相信自己，相信未来

2019，我们来了

祝福大家，新年快乐。

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