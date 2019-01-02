扬子江药业：在转型中提质 在发展中展业

扬子江药业集团召开2018年终工作会议

扬子江药业集团党委书记、董事长徐镜人做工作报告

12月31日，江苏泰州，扬子江大礼堂内传出阵阵掌声。

“2018年集团产值增长14.7%”“销售增长15%”“利税17.7%”……扬子江药业集团召开2018年终工作会议，数据显示，集团主要经营指标和核心目标均超出预期。会议表彰了先进集体和先进工作者，并部署了2019年发展规划。集团党委书记、董事长徐镜人做工作报告。泰州市委书记韩立明出席会议并讲话。

刚刚过去的2018年，扬子江药业集团走高质量发展之路，全面深入改革创新，推进供给侧结构性改革，抢抓大健康战略机遇，累计实现产值、销售、利税同比分别增长14.69%、14.95%和17.66%，业绩超出预期，跑赢行业平均增幅。相继荣膺2017年度中国医药工业企业百强榜第1名、化学制药行业工业企业综合实力百强榜第1名、中国质量奖提名奖第1名、中国品牌价值评价医药健康板块品牌强度第1名、全国医药行业QC成果评选一等奖总数第1名等多项行业第一。企业入选新华社民族品牌工程、国家标准委“中药流程智能制造国家高新技术产业标准化试点”，还荣获中国500最具价值品牌、江苏省企业技术创新奖、泰州市突出贡献纳税人、改革开放医药工业优秀企业等称号。

盘点扬子江药业过去一年的成绩，值得关注的是，研发创新方面取得丰硕成果，获化学药、中药生产批件10个，2个创新药进入临床研究，5个品种通过仿制药质量和疗效一致性评价，实现进口替代，发展后劲进一步增强。其中扬子江蝉联全国医药行业质量管理QC成果评比一等奖总数“十四连冠”；参加第43届国际质量管理小组大会，勇夺4项QC国际金奖。集团质量风险管控模式荣获“亚洲质量创新奖”。在第三届“中国质量奖”评选中，扬子江再次荣获提名奖，并跃居提名奖首位。

站在新的发展起点上，扬子江人捷足先登，将标准向最高调整，将改革向纵深推进。徐镜人表示，开创扬子江药业发展新篇章，必须以更大的勇气全面推动自我革新，以更大的决心高水平推动高质量发展，以更大的主动把人民健康放在优先发展的战略，以更大的智慧走向世界医药舞台的中央。顺应医药市场形势变化，扬子江药业集团正全方位推进管理改革，分解落实2019年目标任务，内部竞争氛围日渐浓厚。

韩立明表示，希望企业进一步树立创新思维，突出质量效益，持续转型升级，以高质量党建引领保障企业发展，在抢抓机遇上奋勇争先，在转型发展上谋求突破，在铸塑品牌上追求卓越，在经济效益上持续攀升，努力把扬子江发展成为国内领先、世界知名的企业，为打造健康名城、祥泰之州作出新的更大贡献。

大会对2018年工作中涌现出的先进集体和先进工作者进行了表彰，309名劳模标兵、优秀管理干部和先进部门负责人披红戴花登上领奖台。让“扬子江的好”为员工搭建事业发展的舞台，激发员工的内生动力为“扬子江的好”赋能。