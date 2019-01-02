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2019版中科“小红砖”医考书出版发售

2019年01月02日10:43 来源：人民网-人民健康网

2018年12月，由中国科学技术出版社医学考试中心精心策划、国内多所医学院校的百余位资深专家教授参与编写的2019版“小红砖”系列医考丛书正式出版发售。“中科小红砖”医考书自2017年出版以来，口碑、销量俱佳，受到广大医考考生认可。此次升级版“小红砖”系列医考丛书除旧出新，根据国家最新医考政策全新改版，将更好的帮助广大医考考生顺利通关。

中科“小红砖”系列医考丛书总策划、中国科学技术出版社医学考试中心张晶主任，她带领的医考团队历经十年辛勤耕耘，积累了医学教育考试的丰富经验，相信他们倾力打造的这套“小红砖”系列医考丛书，定会一如既往的得到广大考生的欢迎。

（图为张晶主任接受媒体采访）

2019版中科“小红砖”系列医考丛书包括：应试指南系列、模拟试卷系列、考前冲刺系列、同步练习及解析系列、单科一次过系列以及急救包系列的八大系列，其涵盖临床医学、护理学、中医、全科、检验以及药学等医学类考试专业，品类多达71种。

2019版中科“小红砖”系列医考丛书运用大数据分析历年考题，目的是精准把握命题要领，科学预测命题趋势、核心考点。在此基础上讲解部分参照最新考纲，详细解析并梳理考点、难点，整个系列采用人机对话模式模拟考场，使考生身临其境，重点提升应试能力。此外还多处运用图表、对比、联想等实用、巧记方法，以帮助考生强化记忆考点，攻克考试难点。

(责编：许晓华、杨迪)


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