腰痛不仅只腰椎间盘突出，您的腰痛属哪一种？

您是不是认为但凡腰痛都是腰椎间盘突出症惹的祸？

您是不是认为腰不好必须睡木板床？

您是不是认为老年人腰痛就是骨质增生引起的？

您是不是认为骨质增生就一定会腰痛？或者腰痛就是骨质增生了？

……

这些理所当然的常识，都是正确的吗？

据统计，人的一生中80%都会有腰痛的经历，部分患者腰痛会反复发作，无法彻底治愈，转变成慢性腰背痛，严重影响老百姓的正常生活、工作。近年来，腰痛已不再是老年人的专利，不单是上班族伙伴们，甚至一些学生族动不动就喊“腰疼”，频频中招。腰痛已经成为现代生活一种常见的现象，且逐渐呈现年轻化的趋势。

但凡出现腰痛，就会给自己下一个腰椎间盘突出症的诊断，很自然的想到自己腰不好了，要把床铺换成木板才行，也理所当然认为是腰椎骨质增生是导致腰椎间盘突出症的主要原因，甚至希望医生能给开某种药物或者贴神奇膏药，能够消除骨刺，治愈腰椎间盘突出症。实际上造成腰痛的原因有很多，腰痛发生时，我们如何分辨呢？怎么样简单的自我判断其病因呢？我们需要知道腰痛原因有哪些，根据临床发病率情况如下：

腰痛常见原因

（一） 急性腰部扭伤后腰痛（闪腰）

典型病例（常见急性腰扭伤的患者病情描述）

“张医生，昨天搬家在家里抬东西闪了腰，腰部一阵剧烈疼痛，休息了一晚上，早上起床疼的更严重了，翻身，站立都困难，怎么扭腰一下怎么严重了？”

“张医生，昨天晚上下班拿拧快递有点重，腰稍微扭了一下，当时没觉得腰痛就没太在意，睡了一晚上起来，腰疼的直不起来，不能扭腰，咳嗽，打喷嚏，上厕所都不敢用力，用力腰就剧痛无比，这是怎么回事？”

主要症状

急性腰部扭伤多见于青壮年，老百姓也将其描述为“腰闪了”。往往有抬重物或扭腰的诱因，肌肉收缩过猛、或用力姿势不正确、肌肉负荷过重或收缩不协调所致。若扭伤很重，当时就会出现持续性腰部剧痛，第二天因腰部肌肉局部出血、肿胀、腰痛疼痛加剧；若腰部扭伤很轻微，当时可能没有明显疼痛感，次日腰部疼痛加重。受伤后站立时候往往要用手撑住腰部，坐下去也需要用双手扶椅背才能入座；腰部活动明显受限，腰部不能挺直，扭转腰部困难，咳嗽、喷嚏、腰部用力时可使疼痛加剧，但是没有下肢放射疼痛（这一点与腰椎间盘突出症有区别），休息或服用一般止痛药也不能缓解。

治疗方法

急性腰部扭伤重在预防，如果不慎扭伤，思想上一定要十分重视，许多病人急性腰扭伤后，X线片显示腰椎无问题，就认为自己问题不大，未能及时正规治疗，腰痛迁延不愈，从而演变成慢性腰痛，留下后遗症，给治疗造成很大的困难。

治疗时，要分清腰扭伤的程度。一般较轻的扭伤，肌肉或韧带仅仅受到了过度的牵拉、并未撕裂的患者，休息同时配合口服或者外用非甾体消炎镇痛药，数日内疼痛即可消失，很快就能恢复活动。对较重的腰扭伤软组织有撕裂的病人，应尽休息3-4周，直至损伤组织完全恢复，疼痛症状消退，此时若急于恢复活动，将会延迟愈合。

（二） 腰肌劳损（腰肌筋膜炎）

典型病例（常见腰肌劳损的患者病情描述）

“张医生，我稍微累一点腰部就开始酸胀，疼痛，不能久坐，休息一晚上又好一点，腰部也没受过外伤，做过很多检查都说没问题，我这腰到底是怎么了？”

“张医生，我生孩子后就开始腰痛，抱孩子会痛得更厉害，腰部怕冷，感觉腰部无法承受自己的重量，空空的感觉，受一点风寒刺激，腰部就疼痛、酸软无力。”

主要症状

腰肌劳损也是老百姓经常挂在嘴边的腰痛疾患之一。腰肌劳损，也叫肌筋膜炎，是一种临床常见，而又常被忽略或误诊的腰痛症。主要是腰部肌肉及其附着点筋膜或骨膜的无菌性炎症反应，如果在急性期没有得到彻底治疗而转入慢性，留下后遗症；或者由于腰部受到反复的劳损、长期固定姿势工作，久坐久站，风寒等不良刺激，可以出现持续或者间断的慢性腰部肌肉疼痛、酸软无力等症状。疼痛在劳累或受寒后加重，休息或保暖后可减轻，时轻时重，

腰肌劳损与前面提到的急性腰部扭伤产生的腰痛是不一样的：腰肌劳损的腰痛，当按压疼痛的部位，给他做个按摩或者热疗，疼痛会明显减轻；但急性腰部扭伤腰痛相反，按压疼痛部位症状加剧，无法耐受，越按压越痛。此外，腰肌劳损很少出现下肢放射痛（即坐骨神经痛)，这一点可以与腰椎间盘突出症引起的腰痛鉴别。

治疗方法

本病治疗以保守治疗为主，极少需要手术治疗。

1. 疼痛的急性发作期主要是卧床休息以及物理治疗（按摩、热浴、理疗、牵引、针灸、拔火罐等）。

2. 配合使用消炎镇痛、消肿解痉类药物以及外用膏药能迅速减轻症状，尤其对急性期患者疗效奇佳，常用的如芬必得、扶他林缓释片、塞来昔布胶囊、盐酸乙哌立松片等。如果有固定的腰部疼痛点，局部封闭治疗也能取得奇效，但要注意防止可能的并发症。

3. 介入或手术治疗：对极少数临床上症状顽固，久治不愈的患者可考虑介入或手术治疗。介入治疗属于微创治疗，其中超声引导下的小针刀或者射频等肌肉松解治疗效果不错。但肌筋膜炎常为多发性病变，手术只能解决一处症状，故应严格掌握手术指征。

（三） 腰椎间盘突出症

典型病例（常见腰椎间盘突出症的患者病情描述）

“张医生，我一直腰痛，这几天感冒咳嗽后腰痛加重了，感觉屁股外侧，大腿和小腿后面都侧扯着疼，不敢用力咳嗽，躺在床上不敢抬腿，腿弯曲一点才觉得舒服，这是什么问题？”

“张医生，前一阵子腰痛，休息了几天本来快好了，结果做事受累了，腰痛又厉害了，并且整条腿外侧就像触电一样剧烈疼痛，脚指头还麻木，腰也直不起来了，这是怎么回事？”

主要症状

腰椎间盘突出症是骨科的常见病、多发病，也是导致腰痛最常见的原因之一。腰椎间盘突出症常发生于青、中年，部分老年患者也可以发病。与其他原因引起的腰痛不一样的是，腰痛同时伴随一侧或双侧下肢放射痛，个别病人仅腰痛或腿痛。咳嗽、打喷嚏、大便等动作会诱发疼痛加剧。病程过久还会出现小腿外侧、足背皮肤麻木感觉，严重的时候可出现会阴区麻木、大小便失控等瘫痪症状。

治疗方法

一般来说，80%的病人不需要开刀治疗，多数腰椎间盘突出症患者无论治疗与否，随着时间的推移，突出的腰椎间盘组织通常（但并非所有）会出现萎缩/退变，临床症状缓解功能改善，也就是说该病具有一定的自愈能力，这可能颠覆大多数患者的认知。绝大多数经过药物及康复治疗可达到恢复到正常生活和工作，但有复发可能。当正规保守治疗（卧床休息+药物+康复理疗）6个月以上，腰腿痛症状无明显缓解，影响休息及睡眠，神经损害明显，肌肉力量明显减弱者，则应尽早手术。

1. 急性发作期适当卧床休息，在耐受范围内维持日常活动。症状缓解后可行慢走、游泳、倒走等锻炼方式康复训练。避免久坐及久站，避免搬动重物，避免旋转腰部动作，选择中等硬度的床垫。

2. 牵引、按摩、热疗、针灸、低中频电疗、脊柱手法治疗等方式均可采用，通过改善局部血液循环、缓解肌肉痉挛改善腰痛。

3. 药物治疗 口服对乙酰氨基酚及非甾体类抗炎药（常用的如芬必得、扶他林缓释片、塞来昔布胶囊等），营养神经药物（甲钴胺片，维生素B12），静脉输入脱水药（20%甘露醇）能够缓解急性期疼痛症状。

4. 介入及手术治疗 多数腰椎间盘突出的症状可以自行缓解，如果您的症状严重，通过积极正规的保守治疗6个月治疗，并且核磁共振检查提示影像学表现与体征相符合，说明您的病情已经不属于能够自愈的群体，此时就不要在犹豫不决，更不要去盲目寻求“祖传秘方”，建议在6个月内进行手术。现有证据表明，如果必须手术，在发病早期（6-12月）手术患者，术后康复更快，手术效果更好，神经功能恢复更佳，手术风险更小。

（四） 骨质疏松症

典型病例（常见骨质疏松症的患者病情描述）

“张医生，我婆婆今年72岁，经常喊腰痛，三天前感冒使劲打了一个喷嚏，就开始出现腰背痛加重，伴有肋骨和胸前疼痛，持续不能缓解，疼痛睡觉都困难，我婆婆这是怎么了？”

“张医生，我家爹爹今年83岁，没有受过任何外伤，腰部，背部，肋部疼痛，就像有“一股气”到处游走，跑到哪里疼痛就在那里加重。尤其晚上躺下去腰背部疼的厉害，无法入睡，我爹爹这是怎么了？”

主要症状

骨质疏松症或椎体压缩性骨折也可以引起腰痛，以60岁以上女性多见。这类腰痛的特点就是广泛的胸腰背部的疼痛，疼痛位置不固定，老人经常描述像是有“一股气”在腰背部游走，在晚上或活动时候疼痛加重。因为骨强度下降，轻微跌倒，甚至咳嗽，打个喷嚏，就可以引起胸腰椎的压缩骨折，导致腰背部疼痛加剧，病程过久还会逐渐出现驼背，脊柱变形。考虑到多数当事人没有明显外伤史，根本不会想到脊柱骨折的可能性，往往都选择在家休息几天，结果休息疼痛一点没有好转，反而越躺越疼。这个就是典型是骨质疏松引起的腰痛的主要症状。

治疗方法

多半采取保守治疗，如果新发生的压缩性骨折引起腰痛，可以行腰椎微创的手术把骨折稳定，缓解疼痛，疼痛急性期也可以使用消炎镇痛药物控制疼痛，佩戴腰部支具尽早下床活动。规范化的服用钙剂，维生素D及抗骨质疏松症的药物，这样才能长期、有效、安全的缓解腰背痛。

（五） 炎性腰背痛

典型病例（常见炎性腰背痛的患者病情描述）

“张医生，我腰部疼痛快一年了，尤其晚上睡觉疼的厉害，起床活动一下反而会轻松很多，天气暖和的时候好一点，变天和受凉后腰痛明显加重，这是怎么回事？”

“张医生，我读高中时候就有点腰痛，现在上大学了腰痛越来越频繁，早上腰部僵硬不灵活，晚上不能睡太久，昨天夜里又开始了，疼的翻身起床都困难，吃了两粒止痛药才缓解，今天早上起床腰都直不起来了，我还这么年轻，这是怎么回事啊？？

主要症状

典型的炎性腰背痛有以下特点：

(1) 腰背痛发生在40岁前；

(2) 缓慢发病，很少突发腰疼；

(3）症状持续至少3个月以上；

(4) 伴随晨起腰背部僵硬；

(5) 休息并不能改善腰背部疼痛症状，活动后反而腰背痛减轻。

如果符合以上5条中任意4条，就要考虑炎性腰背痛的可能性。

需要注意的是，如果出现了炎性腰背痛的表现，并且症状已经持续3个月或以上，就最好尽快去风湿免疫科看看，特别是40岁以下的年轻人更需如此。非风湿科医生，尤其是脊柱外科医生也应该注意炎性腰背痛的发生，避免延误诊断。

治疗方法

炎性腰背痛静止期主要是注意保暖，坚持合理有效的体育锻炼，维持脊柱关节最好的位置，增强椎旁肌肉力量，其中游泳被认为是很好的有效锻炼办法。平时注意坐姿，站立时尽可能保持挺胸收腹；睡觉时选择硬质床垫；疼痛发作期可给予非甾体消炎镇痛药口服，配合热敷，按摩，针灸等物理治疗方案。需要注意定期复查，尤其对于年轻人出现炎性腰背痛，一定要警惕和排除强直性脊柱炎，脊柱关节炎等这一类风湿免疫性疾病，避免病情发展造成严重残疾。

除了以上五种常见腰部疾患会引起腰痛外，临床还有很多疾患与腰部疼痛有关，甚至一些内脏疾病也能导致的腰痛。人的一生十有八九都会有腰痛的经历，对于造成腰痛的原因，老百姓耳熟能详的就是腰椎间盘突出症，除此之外还有很多原因引起腰痛，我们如何分辨呢？

腰痛的诱因 根据疼痛的诱因，如果伴随抬重物，腰部扭伤或者其他引起腰部肌肉挛缩的诱发因素，这种情况多考虑急性腰部扭伤或者腰肌劳损；当然对于老年骨质疏松患者，可能只是打一个喷嚏或使劲咳嗽，也可能诱发腰痛，这种类型腰痛要警惕骨质疏松症引起的腰椎压缩性骨折。受凉受寒后腰痛，或腰痛伴有局部怕冷、怕吹风的症状多考虑腰肌筋膜炎。

腰痛的时间点 腰痛以夜间为主，夜晚痛醒，要警惕炎性腰背痛。疼痛白天活动后加重，晚上休息后缓解，考虑腰椎间盘突出或筋膜炎可能性大。

腰痛的伴随症状 腰痛伴随臀部疼痛，下肢疼痛，麻木，多考虑腰椎间盘突出症；如果伴随腰部僵硬，脊柱活动度受限多考虑炎性腰背痛可能性；老年患者腰痛伴有全身痛、转身痛、咳嗽痛多考虑骨质疏松症可能性。

此外，除了腰部本身的疾病以外，其他器官的疾病也会引起腰部的疼痛。如十二指肠溃疡、胰腺炎会引起腰部的放射性疼痛；泌尿系统感染、肾脏结石、妇科炎症、经期紧张也会引起腰痛。但由于病变不在脊柱，一般腰部的活动不受影响。综上所述，腰痛的原因有很多，以上方法只供大家初步自我判断，若要明确病因，还要前往医院结合具体检查由医生做出诊断。

腰痛的预防策略

预防策略

无论是哪一种原因引起的腰痛，除了相应治疗措施缓解急性期症状外，还应该做好日常保健和预防，给予正确的健康教育，对预防复发、防止加重、缓解症状都具有一定作用。

（1）保持正确的坐姿，避免长期固定某一个姿势，避免久坐，久站，办公注意坐姿，定时起身活动一下腰部，舒展筋骨，解除腰背肌肉疲劳。

（2）注意气候变化，腰部保暖，防止寒湿侵袭；长期伏案工作者或司机朋友建议增加腰枕，帮助腰部维持正常生理曲度。

（3）腰痛患者建议选择硬质垫床垫，如硬质席梦思、棕垫即可，并不是非要睡木板床。

（4）掌握正确搬物姿势：抬重物时先下蹲，然后双臂握紧重物后起立，再移动双腿搬运到指定地点，再下蹲放下重物。避免频繁搬重物。

（5）控制体重，体育锻炼前应先做热身运动，避免腰部扭伤，强度要循序渐进。在进行专业训练或强度较大运动时，合理使用腰围，腰围急性期使用，不推荐长期使用。

（6）老年人注意合理饮食，充足日照，戒烟，限酒，避免过量饮用咖啡和碳酸饮料，饮食保证充足钙，饮食摄入不足时，可以额外补充钙剂和维生素D，保持正确的日常活动姿势，避免发生椎体骨折。

（7）适当肌肉锻炼，倒走，游泳，腰椎康复锻炼操等运动是非常合适的康复预防方法。

动作要领：俯卧，腹部贴地，头部和两腿有节奏的往上翘起。

俯身拉腿动作要领：俯卧，腹部贴地，头部和两腿有节奏的往上翘起。

仰卧挺腹动作要领：仰卧，屈膝，脚平放地面，腹部绷紧抬臀，背部与大腿呈一条直线.

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