人民网北京1月2日电 （记者王君平） 截止2018年12月，健康中山区域平台建成了覆盖城乡的市、镇（街道）、村（居）三级卫生计生信息专网，联通全市所有公共卫生机构、市属医院、镇区卫生院、社区卫生服务中心（站）。健康中山区域平台正式上线运营，目前已接入中山市30家医院、26家社区卫生服务中心，近250万份居民健康档案，家医签约累计超过150万人。这是记者日前从粤港澳大湾区智慧医疗卫生发展论坛暨中山市区域卫生信息平台便民就医工程建设成果新闻发布会上获悉的。

本次会议由《中国卫生信息管理杂志》社、中山市卫生和计划生育局主办，国家卫生健康委员会统计信息中心、广东省卫生健康委员会、中山市人民政府指导，创业软件股份有限公司承办。

健康中山 城市级智慧健康信息化首开先河

基于中山市居民健康服务需求，中山市区域卫生信息平台设计了新的疾病预防控制、慢病管理、卫生计生综合监督执法、血液管理、120指挥调度、妇幼保健等公共卫生应用系统。特别是以居民健康档案为核心的基层信息管理系统（基层公卫、基层HIS、基层村卫工作站）与以电子病历为核心的医院信息化的融合，推动了镇村一体化管理。

中山市区域卫生信息平台上线后，中山市居民健康信息服务平台同期上线运行，通过健康中山APP居民端，中山市居民可实现一院办卡，全市通用，实现了网上预约挂号、线上统一支付、检验检查结果查询、健康咨询等功能。

为了赋能中山市基层医疗机构，平台还建设了区域检验平台、区域影像平台，实现了远程检验送检、影像共享与会诊等便民惠民服务。

此项举措是中山市惠民工程，极大提升了中山市医疗健康服务能力以及中山居民的获得感、满意度。以信息联通为基础，通过健康中山APP构建了覆盖诊前、诊中、诊后的线上线下一体化医疗服务模式；通过健康中山家医APP轻松完成家庭医生签约；通过分级诊疗，让不同病症的患者都能得到及时的、合适的治疗；用远程会诊，促进优质医疗资源下沉，患者在家门口就能享受到领域内专家的医疗服务。

卫生管理者可利用平台能提升管理效率，切实落地健康中国政策，动态掌握卫生服务资源和利用信息，实现科学管理和决策，从而达到有效地控制医疗费用的不合理增长、减少医疗差错、提高医疗与服务质量的目的；创业软件还研发了中山市运营监管平台数据看板，面向运营管理，展示健康中山的医疗资源、用户情况、第三方接入机构、开放服务分布情况以及全产业链等运行情况，为管理者提供全面的运营数据监管。

公共卫生工作者能全面了解人群健康信息，做好疾病预防、控制和健康促进工作；医疗服务人员通过互联网化技术，能拓展诊疗广度，开展多元诊疗服务，不受时间、地域限制及时获取必要的信息，以支持高质量的医疗服务；成功签约家庭医生后，家医可对家庭成员进行统一的健康管理和零距离的即时沟通，如进行健康评估、干预、追踪、随访等。

在健康中山赋能健康运营平台发布会上，中山市卫计局授予创业软件及关联公司10年特许经营权，基于区域卫生信息平台，运营打通全市健康服务产业链。健康中山运营服务平台将把医、药、检、险、健、养老等与居民、政府进行有效链接，以居民需求为导向，整合全市医疗健康服务资源，实现“医养防护”一体化管理，进一步促进中山市的健康产业发展。

此外，基于健康中山城市资源，平台将提供更多开放服务，邀请第三方机构或服务商加盟，共同打造健康中山。