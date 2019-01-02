红芸豆：养生时代的新宠

如果你是一个聪明的养生者，就应该懂得如何搭配食物、均衡营养。早在《黄帝内经·素问》中就提出了“五谷为养，五果为助，五畜为益，五菜为充，气味合而服之，以补精益气”的饮食调养原则，同时也说明了五谷杂粮在饮食中的主导地位。“五谷”是指稻、麦、黍、稷、菽五种粮食作物。黍与稷在古代以黏性为区别（黏者为黍，不黏者为稷。《本草纲目》），菽指豆类。如今，“五谷”已泛指各种主要食粮，一般统称为粮食作物，或者称为“五谷杂粮”，包括谷类(如水稻、小麦、玉米等)，豆类(如大豆、蚕豆、豌豆、红豆等)，薯类(如红薯、马铃薯)以及其他杂粮。“五谷”这一名词的最早记录见于《论语》。据记载，一次孔子带着学生出门远行，子路掉队在后面，遇见一位用杖挑着竹筐的老农，问他：“你看见夫子了吗？”老农说：“四肢不劳动，五谷分不清，谁是夫子？”李时珍也极为重视五谷杂粮的药用价值，在《本草纲目》中记载谷类有33种，豆类有14种，总共47种之多。

“粗”食物提供“细”营养

随着社会经济和农业生产的发展，五谷杂粮的概念在不断演变着，一些作物退出粮食作物的行列时，一些作物又加入到五谷杂粮的行列中，但都为人类的健康生活发挥着举足轻重的作用。红芸豆作为新时代杂粮代表，颗粒硕大、色泽鲜艳、蒸煮时有清香味，口感脆嫩有弹性，兼有营养药用价值，深受国内外消费者的青睐。

如今，人们普遍认识到，精米细面口感虽好，但营养价值却大大下降。小麦加工成精白面去掉了多种营养物质，维生素、矿物质和氨基酸损失在40%以上。单一吃精制食品使人们普遍缺乏铁、锌、叶酸、尼克酸和B族维生素等，血糖升高、脂肪堆积，使糖尿病、心脏病等慢性病患病风险相应升高，肥胖问题也越来越严重。据中日友好医院营养科主任石劢介绍，红芸豆是芸豆的一种，我国主产区为山西，味甘、平，具有温中下气、利肠胃、止呃逆、益肾补元等功用，是一种滋补食疗佳品。现代营养学研究表明，红芸豆蛋白质含量丰富，氨基酸种类齐全，含有人体所需八种必需氨基酸及儿童生长发育所需组氨酸，能为人体提供较全面的营养。另外其含有丰富的膳食纤维，有利于防止便秘和结肠癌的产生，是物美价廉、老少皆宜的营养食物。

据石劢介绍，红芸豆中淀粉含量较低，且为直链淀粉，其消化吸收率相对较慢，能维持血糖相对恒定，是一种理想的减肥食物，可以有效配合减肥者的饮食治疗。尤其含有丰富的“天然色素”花色苷，具有抗氧化活性，可清除体内氧化自由基，提高人体免疫力，抑制肿瘤生长、抗衰老。此外，随着研究的深入，红芸豆中所含的抗营养因子，如单宁、胰蛋白酶抑制剂、生物类黄酮、植酸，对人体健康的价值是很大的，其也是抗氧化物质，具有抗氧化作用，可抗菌消炎，改善体内微循环。现代研究表明，抗营养成分，如单宁，血糖生成指数低，抑制淀粉酶、麦芽糖酶活性，延缓血糖升高。现代减肥食品中的碳水化合物阻断剂就是从芸豆中提取出来的。

吃红芸豆学问多

石劢指出，虽然红芸豆营养成分极其丰富，是一种理想的大众食物，但不宜过量食用，成人每天50克即可。豆类所含的抗营养成分被肠道细菌发酵后易产气，进而引起嗳气、肠鸣、腹胀、腹痛等症状，不易消化，肠胃功能较弱的老年儿童以及患有肠胃疾病的患者要少吃。如何将红芸豆吃得美味又科学，把营养功用发挥得淋漓尽致？石劢向大家推荐了几种适合日常食用的红芸豆美食。

红芸豆粥

材料：芸豆50克，大米100克。

做法：将红芸豆浸泡3小时，与大米放入高压锅中熬煮即可。

功效：红芸豆氨基酸含量丰富，但蛋氨酸含量相对较少，赖氨酸丰富，大米中蛋氨酸含量丰富。与大米共煮，合理搭配，营养全面。红芸豆中富含花色苷和皂苷，可降低关节局部炎性组织的含量，有明显的抗炎作用，对关节炎患者可起到消炎、缓解疼痛的功效，是关节炎患者的食疗佳品。

红芸豆酸奶

材料：红芸豆适量，酸奶500毫升。

做法：红芸豆磨粉，炒熟，在自制酸奶中加入适量芸豆粉，充分搅拌后即可食用。

功效：适宜于高脂血症、冠心病、动脉硬化者食用。

红芸豆蜜饯

材料：红芸豆50克，蜂蜜适量。

做法：将红芸豆浸泡煮熟，加入蜂蜜，熬煮即可。

功效：仅仅将红芸豆做粥做饭，显得略粗糙了一些，但是磨成面粉做成蜜饯点心，则细腻了很多。红芸豆的软糯与蜂蜜的甜蜜搭配，可以让原本就很营养的食物更增加一些丰润的口感。

红芸豆挂面

材料：红芸豆100克，面粉200克。

做法：红芸豆磨粉，加入面粉中，和面制成面条。

功效：将红芸豆制成面条最适合老人和小儿食用。吃一点红芸豆面条，老年人可以用来减血脂、降血压，小儿可以补充必需氨基酸。面条弹性十足，口感滑软，制作简单，是家庭日常必备主食。（董鲁艳）