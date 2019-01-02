黄芪：药食两用 补气强身

在众多中药材中，许多人都认得黄芪，那椭圆形的切面上，黄白相间，外圈黄白色，中心淡黄色的放射状纹理和裂隙好似盛开的菊花，闻一闻有淡淡的药香，再咬一下感觉质地细密，有一种淡淡的蜂蜜香气，细嚼后口中泛出甘甜。

黄芪不仅是一味常用的有名中药，还被广泛用于食疗，是著名的保健滋补佳品。从古至今，黄芪都扮演补正气、强体魄的重要角色，是人们离不了的药食两用材料。

自古黄芪传说多

关于黄芪，有许多民间传说。古时有一位叫戴糁的老人，善良厚道，乐于助人，善用针灸治病，老人形瘦而面黄，人们尊称“黄耆”（耆指六十岁以上的人），但后来不幸因救助坠崖儿童而身亡。老人去世后，人们为了纪念他，便将老人墓旁长的一种草药称为“黄耆”，即黄芪。人们用它治疗许多病痛，在民间广为流传。史料上，也有隋唐间医家许胤宗妙用黄芪救太后的记载。

著名诗人苏东坡写过很多中药诗，其中有首与黄芪有关的诗：“孤灯照影夜漫漫，拈得花枝不忍看。白发欹簪羞彩胜，黄芪煮粥荐春盘。”可见宋代就有人常食黄芪粥，自然也受注重养生的大文学家苏轼青睐了。

相传，有朋友向其请教养生秘诀时，苏轼说：“一曰无事以当贵，二曰早寝以当富，三曰安步以当车，四曰晚食以当肉。”提出了淡泊名利、调节情志，早睡早起、保证睡眠，安步当车、适当运动，控制饮食、合理膳食的养生要诀。除此以外，苏东坡对吃粥很有兴趣也很讲究，他有书帖描写食粥：“夜饥甚，吴子野劝食白粥，云能推陈致新，利膈益胃。粥既快美，粥后一觉，妙不可言。”他被贬失意，大病初愈时，常用黄芪粥来补养病后虚弱的身体。

黄芪应用广泛，受到许多名人喜好。白居易也有一首《斋居》诗提到黄芪粥：“香火多相对，荤腥久不尝。黄芪数匙粥，赤箭一瓯汤。”诗中有黄芪、赤箭（天麻）两味中药。可见，唐宋时期文人墨客用黄芪作为药食两用之材调养，已是一种时尚和习惯。

医家妙用黄芪起重疴

黄芪的药用历史已有2000多年，在中医处方中常有黄芪的身影，且多是担当主药。黄芪，味甘，性微温，归肺、脾经，具有健脾补中、益气升阳、固表止汗、利水消肿、托毒生肌作用，是中医补中益气的要药。

首都医科大学附属北京中医医院中医内科教研室主任、主任医师刘汶说，黄芪可用于多种疾病中中医辨证为气虚的病人，如少气懒言、声音低弱、咳嗽气短、久咳久喘的肺气虚者，面色不华、倦怠乏力、食少便溏的脾气虚者。黄芪对慢阻肺、支气管哮喘、支气管扩张、肺癌术后及放化疗之后，以及消化性溃疡、消化系统肿瘤放化疗之后的气虚病人，疗效尤其显著。

黄芪与其他药物配伍而成的名方补中益气汤，可升阳举陷，对于久泻久痢导致的脱肛、直肠黏膜内脱垂或肠易激综合征，形瘦体弱的内脏下垂等都有较好疗效。中医经典名方玉屏风散就是用黄芪为主药，配伍白术、防风，内补脾肺之气，外以固表止汗。黄芪还能治疗因为气虚导致的自汗、水肿，对糖尿病足、慢性丹毒导致的下肢溃烂等，黄芪可起到敛疮生肌的功效。另如经典名方归脾汤、十全大补汤等都以黄芪为主药，可补益气血、活血通络，治疗多种疾病。

现代研究发现，黄芪能促进机体代谢，保肝利尿，抗疲劳，增强和调节机体免疫功能，调节血糖，增强心肌收缩力而保护心血管作用，还能降血脂、抗衰老、抗缺氧、抗辐射等。有人还发现单味黄芪对过敏性鼻炎、慢性鼻炎等有显著疗效。

清代著名医家王清任，提出活血化瘀理论，并创制许多方剂，临床有奇效，沿用至今。王清任善用、妙用黄芪，用法用量大胆独到,灵活有效。著名的补阳还五汤中大剂量用生黄芪，与活血化瘀药配伍，益气活血，主治气虚血瘀之中风的半身不遂、口服歪斜、语言不利、口角流涎、遗尿不禁以及其他心脑血管疾病等，被誉为益气活血的代表方药。

现代许多名老中医也善用黄芪治病。如首届国医大师邓铁涛对黄芪运用很有体会，他除了重用黄芪治疗胃下垂、子宫下垂、脱肛、肾下垂外，对属于疑难重病的重症肌无力出现肌肉痿软、眼睑下垂、呼吸困难等，在自拟的强肌健力饮中重用黄芪为主药，重补脾胃，补气升陷。

药食两用简便廉

我国许多地区早就有将黄芪作为食品使用的历史。黄芪是补气良药，具而补而不腻的特点，可单味使用，为增强补气作用有时还加入人参、党参等一起使用。如平时体质虚弱，容易疲劳，倦怠乏力，往往是气虚，可在医生的指导下服用黄芪药膳。有些人经常自汗，天气变化后就容易感冒，中医认为是卫气不足，表虚不固，可用黄芪益气固表，预防感冒。有些人大病初愈，身体虚弱，民间也有黄芪煨大枣、黄芪炖鸡等食疗方法。黄芪食用方法方便，可炖汤煮肉、泡茶煮粥、蒸米煮菜、煎膏泡酒等，一般一日15~30克。

黄芪茶：生黄芪5～10克左右，清水洗净，煮沸或开水泡10～20分钟后饮用，可反复冲泡。也可加入枸杞子15克，水煎后服用，对气血虚弱的人效果更佳。

黄芪粥：黄芪50克左右，粳米、大米或糯米适量。黄芪用冷水浸半小时后煎汁，用煎过的汁煮粥就变成黄芪粥。也可用此法做成黄芪米饭。也可用黄芪15克、党参10克煎水取汁，后加入大枣30克、粳米100克，一同煮粥食用。

著名老中医岳美中治疗慢性肾炎，有一个“复方黄芪粥”：薏苡仁30克，赤小豆15克，鸡内金9克，金橘饼2枚，糯米30克，先以600毫升水煮黄芪30克，再加入上述其余几味熬煮，之后取汁放入糯米煮熟，日服2次，收效显著。

黄芪当归乌鸡汤：乌鸡肉250克洗净切块，当归15克、黄芪20克洗净，加水适量，文火煮熟后调味食用。可补益气血，固肾调精，适用于年老体弱、大病初愈、月经过多之气血不足、肾气亏虚者。脾虚气弱，体倦乏力、常自汗食少、易感冒者也可食用。

黄芪茯苓鲤鱼汤：黄芪50克，茯苓30克，鲤鱼1尾。鲤鱼洗净，黄芪、茯苓以纱布包扎，加水同煮，熟后以生姜、盐调味，饮汤吃鱼。脾气虚弱的水肿、小便不利病人以及体虚气弱的老人可食用。

黄芪是药食皆宜、补气强身佳品，但服用黄芪也有禁忌。国医大师邓铁涛说过，黄芪是药不是粮，用之对证则效，用之不当则害人。中医辨证为阴虚阳亢、气滞湿热、食积停滞、热毒炽盛者不宜用或需配伍运用，感冒发热、高血压患者要在医生指导下使用。（海霞）