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国家中医药局召开专题会议研究部署

治理养生保健服务乱象 保障群众健康举措

2019年01月02日08:56 来源：中国中医药报

12月27日，国家中医药管理局就落实党中央国务院领导指示批示精神，整治打着中医旗号的养生保健服务乱象，保障群众健康进行专题研究。

会议认为，当前，中医药事业发展正处于天时、地利、人和的大好时机，中医药在健康中国建设和深化医改中发挥着越来越重要的作用，中医药也深得人民群众喜爱，群众信中医、爱中医、用中医氛围越来越浓厚。但是目前社会上中医养生保健服务鱼目混珠、服务能力参差不齐、产品宣传不科学不规范不合法等现象，给人民群众健康带来了危害，也影响了中医药事业健康发展。为此国家中医药管理局高度重视，采取有效措施，联合有关部门，对群众反映强烈、社会有危害的案件依法进行了惩戒处理，取得了一定成效，但近期又发现一些机构存在问题，对此会议进行了研究部署。

会议强调，要站在传承发展中医药事业的高度，站在为人民群众健康负责的高度，梳理排查这些乱象，采取切实有力措施，打击假借中医药旗号进行虚假宣传和售卖虚假产品的行为，保障人民群众健康。

会议要求，各级中医药主管部门要针对发布中医医疗广告、培训、保健服务及产品等问题开展全面排查和梳理，要会同相关部门对发现的违法违规行为从严从速处理，绝不允许任何机构、人员借中医药之名行违法违规之实，危害人民群众生命安全，损害中医药形象。

(责编：李轶群、杨迪)


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