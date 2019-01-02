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两部委发布2018市场准入负面清单——

禁止网络销售处方药

2019年01月02日08:53 来源：中国医药报

日前，国家发展改革委、商务部印发《市场准入负面清单(2018年版)》（以下简称《清单》）。《清单》主体包括“禁止准入”和“许可准入”两大类，共151个事项、581条具体管理措施。其中，“禁止准入类”中明确规定，“药品生产、经营企业不得违反规定采用邮寄、互联网交易等方式直接向公众销售处方药”。

近年来，网售处方药成为人们关注的热点话题之一。为加强药品网络销售监督管理，规范药品网络销售行为，保障公众用药安全，2018年2月，原国家食品药品监管总局起草了《药品网络销售监督管理办法（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》），并向社会公开征求意见。

《征求意见稿》明确，将移动互联网上的药品销售行为纳入监管，网售药品坚持线上线下一致的原则，线上销售的药品必须经过药监部门许可，才能在线上销售；线上销售药品的企业必须取得药品经营许可证，才能在线上开展药品交易活动；并再次强调，暂时仍禁止向个人消费者网售处方药，禁止单体药店网售药品。此次两部委发布的《清单》明确禁止网络销售处方药。（康文）

(责编：李轶群、杨迪)


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