“4+7”带量采购倒逼企业控制成本

日前，由国家医疗保障局主导的“4+7”城市带量采购相关品种降价幅度远超预期，导致医药股集体“跳水”。在这一轮药企洗牌过程中，如何控制产品生产成本、提高盈利能力，成为药企生存的关键。

控制产品的生产成本，通常要考虑材料成本、人工成本、动力成本及制造费用等环节， 企业无不绞尽脑汁地降低各环节的成本，以提高盈利能力。但在实践中，有些环节往往被企业忽略，如原料环节。

原料是生产药品的基础。原料不可控、产生大的价格波动将直接影响制造成本，尤其是生产企业少的原料，更容易被垄断而使价格上涨。尤其是中药材，随行就市，更容易产生大的价格波动，如此前的三七、现今的金银花等。

对此，企业需树立“期货”意识，对未来原料市场供应作出预期判断，以保障原料供应。诸多因素均能影响原料价格，如药材主产区遇到自然灾害或是气候异常，这势必影响药材收成从而引起价格上涨。此外，药农也会根据市场行情集中种植当下价格疯涨的品种，弃种价格低迷的品种，从而形成收获期的供应过剩或短缺，短缺也会导致价格疯涨。这种价格趋势需要采购人员经过长期的经验积累才能够作出预判。尤其是对企业非常重要的几种原料，要有相对稳定的供应商，最好签署期货协议。

产品的生产成本中，由于员工的收入逐年提高，养老保险等各项费用逐年增加，人工成本占的比例越来越大。在某种程度上，这也倒逼企业采用自动化生产、包装及储运方式，大幅提升生产效率。企业还可以通过不断优化生产流程、降低材料单耗、开展技术创新、奖励合理化建议等，减少原材料甚至水电的损耗，降低产品单耗。此外，根据销售趋势、淡旺季以及促销活动计划等因素作出相对精准的销售预测，也能避免产品断货或积压造成的库存损耗。

总之，控制好产品的生产成本，提高产品盈利能力，开展全员挖潜，节约资源，强化管理，企业才能赢得下一步发展先机。(王恒)