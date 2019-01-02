一杯奶茶里的消费升级

超市里牛奶品种虽然不少，但专门供老人喝的牛奶不多；商场里电饭煲样式看着齐全，但很难找到既能蒸饭又能做蛋糕的产品……推进消费升级，就是要瞄准这些痛点、盲点，用更丰富的商品、更优质的服务,满足多姿多彩的消费新需求

奶茶店火了！喜茶、一点点、鹿角巷、鲜果时间……遍布城市街头的奶茶店构成消费领域一道新风景，十几元、几十元一杯的奶茶成为许多人休闲时的热门饮品。据业内人士估算，在北上广深等城市，各类奶茶品牌及其加盟店的数量可能多至上千家，这些城市一年的奶茶消费可达20亿元以上。

奶茶的“走红”，与消费观念转变很有关系。现在，人们对生活质量要求越来越高，吃，不仅是为了吃饱，还要吃得新鲜、吃出感觉；穿，不仅要穿得舒服，还要穿得时尚、穿出性格。奶茶作为现代甜饮，品种多样、选择丰富、个性化突出，正好契合了消费者特别是年轻人的新需求。

纵观我国消费大盘子，奶茶市场的分量算不上很重，却是消费新风向的生动注解。不只是奶茶，装修精良的连锁餐饮店风头盖过了路边小吃摊；7—11、全家等服务周到的便利店代替了胡同里的小卖部；盒马鲜生、Ole’精品超市等中高端商超吸引了早市菜场上的常客……种种变化背后，是中国消费升级的澎湃动力。

国家统计局公布的数据显示，2018年11月，我国社会消费品零售总额的同比名义增速创近年来单月新低，引发一些人的疑忧。实际上，社会消费品零售总额的增速回落，并不能说明我国消费出现“降势”。一方面，随着经济结构转型和人口结构变化，消费增速调整符合经济发展的客观规律。更关键的是，社会消费品零售总额统计中没有体现出来的服务消费，正成为消费市场的新担当：奶茶店的热卖、海鲜店的旺销、“双11”“双12”期间的消费热情，都充分展现了消费市场的全新活力。

当然，与人们多变、多层次、多样化的消费需求相比，国内一些商品和服务领域的供给还存在短板。比如，超市里牛奶品种虽然不少，但个性化不够，专门供老人喝的牛奶不多；商场里电饭煲样式看着齐全，但功能大多千篇一律，很难找到既能蒸饭又能做蛋糕的产品；旅途中景点的硬件设施修得挺漂亮，但配套服务不够细，停车场位置偏远、车位不足……推进消费升级，就是要瞄准这些痛点、盲点，用更丰富的商品、更优质的服务，解决消费者最关心的问题，满足多姿多彩的消费新需求。

供给升级不能再拖了。统计数据显示，近年来，中国出境游人均单次花费基本维持在1.3万元，2017年中国游客境外消费总额达1.69万亿元人民币，占当年社会消费品零售总额的5%。如此数额巨大的“消费外流”，反映了消费者对高品质、个性化产品和服务的需求还难以在国内得到有效满足。

一杯创意十足的奶茶，点缀着人们的日常生活，这是新供给的魅力，也是新消费的意义。进入新年，人们对消费的理解和期盼也在不断变化。当前形势下，有必要稳定总需求，但主要矛盾仍在供给侧，庞大的中国消费市场不缺需求，缺的是合口味、高品质的商品和服务。瞄准新需求发力，做好新供给文章，有了品种更多、质量更好、个性更强的商品和服务，消费市场方能真正活起来，为人民幸福美好生活提供更好保障。

《 人民日报 》（ 2019年01月02日 19 版）